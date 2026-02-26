Было реализовано примерно 10 млн роутеров благодаря блокировкам мобильного интернета, сообщает «М.Видео»

Издание «Известия» со ссылкой на розничную сеть «М.Видео» и показатели Wildberries & Russ сообщает, что по итогам 2025 года в России зафиксирован большой прирост продаж Wi-Fi-роутеров. Это относится как к продажам в обычных магазинах, так и к онлайн-продажам. Если смотреть по деньгам, показатели продаж стационарных роутеров выросли на 70%, а поштучно продажи увеличились на 60%. По статистике магазина «Холодильник.ру», рост продаж составил примерно 30%.

В первую очередь причиной такой популярности роутеров стали блокировки мобильного интернета в некоторых регионах России. Проводной интернет пока является более надёжным способом получения доступа в сеть.

Изображение: Grok

Есть у этого роста продаж и технологические источники. Пользователям требуется переходить на новые диапазоны частот, поскольку в многоквартирных домах привычный диапазон 2,4 ГГц зачастую оказывается перегруженным беспроводными наушниками, колонками и сетями Wi-Fi соседей. Это приводит к заметному падению качества связи.

Устройства умного дома встречаются у потребителей всё чаще, поэтому для их работы требуется больше роутеров и репитеров.