Схожесть символов обманывает пользователей и позволяет выманить у них персональные данные

В одном из Telegram-каналов появилось ссылка на историю проживающего в Москве дизайнера, который оказался целью относительно новой схемы мошенничества. В рамках этой схемы злоумышленников интересуют в первую очередь фрилансеры и удалённые сотрудники. Им пишет якобы клиент, который говорит о желании обсудить проект подробнее.

Изображение: Telegram-канал Shot

Это обсуждение предлагается вести в сервисе Zoom, для чего присылается ссылка для активации видеозвонка. Жертвы могут не разглядеть, что в слове Zoom вместо буквы m используются две буквы r и n, которые рядом друг с другом почти не отличаются от m. После перехода по этой фальшивой ссылке жертва попадает на фишинговый сайт в стиле настоящего интерфейса Zoom.

Это может привести к попаданию в руки злоумышленников данных пользователя, в том числе паролей и логинов. Как обычно бывает в случае подобных видов обмана, следует с настороженностью относиться к тем, кто пишет вам первым, и всегда тщательно проверять контакт и исходящие от него ссылки или файлы.