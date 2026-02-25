Сайт Конференция
Мошенники в России начали активно пользоваться фальшивыми ссылками на платформу Zoom
Схожесть символов обманывает пользователей и позволяет выманить у них персональные данные

В одном из Telegram-каналов появилось ссылка на историю проживающего в Москве дизайнера, который оказался целью относительно новой схемы мошенничества. В рамках этой схемы злоумышленников интересуют в первую очередь фрилансеры и удалённые сотрудники. Им пишет якобы клиент, который говорит о желании обсудить проект подробнее.

Изображение: Telegram-канал Shot

Это обсуждение предлагается вести в сервисе Zoom, для чего присылается ссылка для активации видеозвонка. Жертвы могут не разглядеть, что в слове Zoom вместо буквы m используются две буквы r и n, которые рядом друг с другом почти не отличаются от m. После перехода по этой фальшивой ссылке жертва попадает на фишинговый сайт в стиле настоящего интерфейса Zoom.

Это может привести к попаданию в руки злоумышленников данных пользователя, в том числе паролей и логинов. Как обычно бывает в случае подобных видов обмана, следует с настороженностью относиться к тем, кто пишет вам первым, и всегда тщательно проверять контакт и исходящие от него ссылки или файлы.

#россия #telegram #мошенничество #zoom
Источник: life.ru
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter