Больше миллиона раз пользователи российского мессенджера Max совершили покупки, подтвердив в нём своё совершеннолетие

Статс-секретарь заместителя главы Министерства промышленности и торговли РФ Роман Чекушов рассказал о востребованности российского мессенджера Max для подтверждения совершеннолетия при покупке товаров. В российских розничных сетях при помощи Max совершили свыше миллиона таких покупок, и число растёт день ото дня, рассказывает РИА Новости.

Ещё в сентябре 2025 года Max получил функциональную возможность в виде создания цифрового идентификатора, который, среди прочего, даёт возможность подтверждать совершеннолетие и указывать свой социальный статус. Эту опцию можно использовать в сетях магазинов «Перекрёсток» и «Пятёрочка», «Лента», «Ашан», «Дикси», «Магнит».

Изображение: Max

По словам Чекушова, российская розничная торговля отлично проявила себя как полигон для внедрения современных технологий, способных повысить удобство процесса купли-продажи. Также было сказано, что функциональные возможности Max востребованы в 70 тысячах магазинов по всей стране, которые относятся к 18 крупнейшим розничным сетям.

Среди последних новинок Max можно назвать возможность подтверждать свой статус пенсионера.