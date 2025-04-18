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apprenticebase
Discord тестирует функцию сканирования лица для верификации возраста
Вся обработка происходит локально на устройстве пользователя.

Платформа Discord начала ограниченное тестирование системы верификации возраста пользователей с помощью сканирования лица. Эксперимент проводится в Великобритании и Австралии — странах с уже достаточно строгим регулированием онлайн-платформ — и направлен на ограничение доступа несовершеннолетних к определённым функциям или контенту. Напомним, ранее Discord критиковали за недостаточную защиту детей от нежелательных материалов и общения с потенциальными злоумышленниками.

Представители компании отдельно пояснили, что при тестировании новой функции приоритет отдаётся конфиденциальности. Предлагается два метода проверки: сканирование лица с помощью биометрической технологии и верификация по документу, удостоверяющему личность. В Discord утверждают, что при сканировании лица вся обработка происходит локально на устройстве пользователя, а биометрические данные не собираются и не передаются.

При верификации через ID пользователь сканирует официальный документ камерой телефона. По заявлению компании, изображение документа удаляется сразу после подтверждения возраста. Данные, используемые для проверки, обрабатываются однократно и не сохраняются на серверах Discord. Информация о передаче данных сторонним поставщикам услуг раскрывается пользователям.

Выбор Великобритании и Австралии для теста не случаен. Британские власти активно работают над интеграцией технологий проверки возраста на онлайн-платформах. Австралия же выбрала ещё более строгий подход: там планируется к концу 2025 года полностью запретить доступ к социальным сетям пользователям младше 16 лет.

Эксперт по социальным сетям Мэтт Наварра отмечает, что такие меры — часть общего тренда на ужесточение цифрового регулирования. По его словам, регуляторы ищут эффективные способы идентификации несовершеннолетних в сети, и распознавание лиц является одним из самых быстрых решений.

В то же время подход Австралии вызывает вопросы. Планируется, что из-под запрета будут выведены сервисы, предположительно несущие образовательную ценность, например YouTube. 

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#программное обеспечение #discord #сервисы
Источник: techspot.com
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