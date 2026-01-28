Такой рост цен на чипы памяти всего за квартал, скорее всего, кажется не последним в 2026 году и приведёт к росту стоимости iPhone и других смартфонов

Компания Samsung является одним из главных производителей оперативной памяти типа LPDDR для смартфонов Apple iPhone. Другим поставщиком для американской компании является также южнокорейский производитель SK Hynix. Из азиатской страны поступают новости о том, что Samsung подняла стоимость чипов LPDDR на целых 80% за квартал. Даже это может оказаться щедрым предложением, поскольку, предположительно, SK Hynix увеличила стоимость своей памяти на 100%.

Изображение - Gemini

Обычно Apple имела преимущество перед другими производителями мобильных устройств за счёт скидок при заказах огромных партий чипов памяти, продавая аппараты iPhone сотнями миллионов в год. Во времена кризиса памяти и её огромной стоимости эти правила перестали действовать. Достаточно вспомнить, что выпускающее смартфоны подразделение Samsung Electronics не получает никаких поблажек от производящего чипы памяти подразделения Samsung.

Не исключено, что цены для Apple до конца года ещё увеличатся, поскольку осенью ожидается появление первых аппаратов iPhone 18 и первого складного iPhone. Если раньше Apple и другие производители стремились заключать долгосрочные контракты с поставщиками памяти, то теперь последние предпочитают краткосрочные отношения, чтобы потом при подписании новых контрактов можно было увеличить цены.