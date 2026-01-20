Сайт Конференция
Samsung не поднимет цены на смартфоны средней категории за счёт перехода на китайские OLED-панели
Вместо продукции от Samsung Display будут использоваться более дешёвые панели китайского производителя China Star Optoelectronics Technology

Перед производителями электроники в этом году стоит непростая задача по сохранению прибыльности своих продуктов без резкого повышения цен. Рост стоимости чипов оперативной памяти и флеш-памяти поднимает себестоимость производства устройств, и компаниям следует постараться не отпугнуть покупателей большим ростом цен. Это относится даже к таким крупным производителям, как Samsung.

Южнокорейское издание Business Korea сообщает, что Samsung выбрала в качестве поставщика OLED-панелей для смартфона Galaxy A57 китайского производителя China Star Optoelectronics Technology. Эта компания известна ценами на OLED-панели значительно ниже, чем запрашивает сама Samsung, точнее подразделение Samsung Display. Покупая у собственного полупроводникового подразделения память для смартфонов дороже прежнего, Samsung решила компенсировать это переходом на панели стороннего производителя.

Именно смартфоны средней ценовой категории у Samsung продаются лучше всего, поэтому ей важно сохранить высокий спрос. Между тем, продажи аппаратов Galaxy A в 2025 году пострадали в таких регионах, как Индия, Восточная Азия и Латинская Америка. Покупательная способность населения здесь невелика, поэтому малейшие колебания цены в сторону повышения оборачиваются спадом продаж. Результатом этого стала потеря много лет принадлежавшего Samsung первого места по объёму выпуска смартфонов в пользу Apple.

Samsung остаётся надеяться, что поскольку китайские конкуренты на рынке смартфонов не обладают значительными возможностями контроля над поставками чипов памяти, им придётся увеличить цены на свою продукцию. За счёт этого Samsung может нарастить продажи аппаратов Galaxy A.

Что касается будущего смартфона Galaxy A57, это устройство с экраном OLED размером 6,67 дюйма с частотой 120 Гц. Разрешение его основной камеры составляет 50 Мп при поддержке оптической стабилизации изображения. Также здесь есть сверхширокоугольная камера 12 Мп, макрокамера 5 Мп и передняя камера 12 Мп. Внутри находится процессор Samsung 1680, 8 или 12 ГБ памяти, 128 или 256 ГБ хранилища. Ёмкость аккумулятора составляет 5 000 мАч при поддержке зарядки мощностью 45 Вт. Имеется поддержка карт памяти microSD.

#смартфоны #samsung #galaxy #oled #экраны #samsung display
Источник: sammobile.com
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter