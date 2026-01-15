Popular Mechanics рассказывает о том, что определённые мозговые волны дают людям возможность распознавать собственное тело с той или иной степенью чёткости

Учёные из Каролинского института в Стокгольме провели анализ альфа-ритмов мозговых колебаний, которые считают отвечающими за период времени на обработку визуальных и тактильных сигналов. Даже если эти сигналы не идеально синхронные, мозг воспринимает их происходящими одновременно.

Проведя поведенческие эксперименты со 106 участниками и исследовав их электроэнцефалограмму, учёные пришли к выводу, что скорость распространения альфа-волн из теменной коры головного мозга отвечает за продолжительность телесно-ориентированной стимуляции. От этого зависит, насколько сильно или слабо человек воспринимает различия между телом и окружающим его внешним миром, пишет Popular Mechanics со ссылкой на журнал Nature Communications.

Для здорового человека восприятие собственной телесности настолько привычно, что об этом не думают. Однако результаты проделанной работы могут расширить понимание психических расстройств вроде шизофрении, когда чувство собственного «я» нарушается.

Человеческий мозг создаёт мозговые волны разных типов, связанные с разными психическими состояниями. Во время сна доминируют наиболее медленные дельта-волны. Альфа-волны вступают в действие в состоянии покоя во время бодрствования, а гамма-волны связывают с высокими когнитивными функциями.

Исследователи пришли к выводу, что скорость альфа-колебаний влияет на восприятие границы между личностью и внешним миром. Чем эти колебания медленнее, тем сильнее эта граница размыта. Этот вывод в будущем способен помочь людям, живущим с протезами.