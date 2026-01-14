Благодаря первым продажам Hytale удалось получить финансирование на два года разработки

Многопользовательская сетевая игра Hytale в стиле Minecraft, возрождённая своим первоначальным создателем благодаря выкупу прав у Riot Games, стала доступной в раннем доступе. Игры пока нет в Steam, а на официальном сайте разработчика она доступна в версиях по цене $24,39, $42,69 и $85,39, но не для покупателей из России.

Автор игры в сообщении на X (Twitter) рассказал, что уровень притока новых игроков оказался очень высоким. Результатом этого стали проблемы со входом в игру, которые уже были решены. Благодаря большому спросу игра получила финансирование на следующие два года разработки.

В игре есть режим исследования, где предлагается бесконечный процедурно-генерируемый мир. В нём можно исследовать, строить дома, выращивать урожай, изготавливать предметы и снаряжение. В творческом режиме доступны инструменты для строительства, предварительный просмотр, связанные текстуры блоков, специализированные инструменты для создания объектов и поддержка модов.

Многопользовательская игра доступна во всех режимах. Будущий приключенческий режим предложит сюжет, продуманную систему развития, подземелья, сражения с боссами. Скоро начнётся работа над мини-играми и социальными функциями, вроде гильдий.

После персональных компьютеров игра появится и на консолях, а ещё не исключён релиз версии для мобильных устройств.