Riot Games купила разработчиков главного конкурента Minecraft
Долгое время Riot Games ассоциировалась у массовой аудитории только с брендом League of Legends и была по сути студией одной игры. Но с недавних пор американская компания начала агрессивную экспансию в другие области игровой индустрии, выпустив автошахматы Teamfight Tactics и командный хиро-шутер Valorant. А теперь они решили закрепить своё положение покупкой крайне перспективной студии Hypixel, которая в настоящий момент трудится над главным и очень амбициозным конкурентом Minecraft - Hytale.
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Как отмечают обе компании, это позволит значительно нарастить бюджет разработки и вывести проект на новый качественный уровень. Новые инвестиции уже позволили расширить штат разработчика и открыть новый офис в Северной Ирландии. При этом Hypixel Studios сохраняют в рамках сделки полную творческую независимость.
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Hypixel Studios - команда разработчиков, известная прежде всего по своей работе над самым популярным частным Minecraft-сервером Hypixel Network, чья пользовательская база насчитывает 18 миллионов человек. 13 декабря 2018 года они анонсировали новую самостоятельную игру Hytale, которая будет сочетать в себе элементы песочницы и ролевой игры, а также предоставит игрокам обширный инструментарий для творчества и создания своих собственных модов, серверов и мини-игр.
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