Corsair отменила сделанный пользователем заказ на ПК и подняла его стоимость на $800
Многих энтузиастов персональных компьютеров подобное поведение популярного бренда может разочаровать

Обновлено: компания Corsair сообщила, что заказ был отменён ошибочно, и покупатель смог заказать компьютер повторно, получив покрывающий разницу в старой и новой цене купон.

Новый год наступил, и производителям электроники пришла пора принимать решения по поводу того, как им действовать во время кризиса памяти. Хороших с точки зрения потребителей вариантов у них нет, и бренд Corsair принял, быть может, самое плохое решение. Если увеличение стоимости стоящих на реальных и виртуальных прилавках устройств является привычным делом, то того же не скажешь про отмену уже сделанных заказов и предложение заказать снова намного дороже.

Один из пользователей форума Reddit рассказал, что такая история произошла с ним на днях. Он заказал готовый игровой компьютер Corsair Vengeance A5100 31 декабря. В перечне характеристик этого ПК можно найти процессор Ryzen 9 9900X3D, видеокарту RTX 5080, 32 ГБ памяти DDR5 (которая и стала причиной происшествия), хранилище объёмом 2 ТБ. Компьютер стоил $3499, и пользователь получил от компании счёт. Затем на почту пришло письмо, в котором говорилось об отмене заказа без указания причины.

Попытка заказать этот компьютер снова показала, что теперь он стоит $4299, на $800 дороже прежней цены. Помимо самого повышения цены и отмены уже сделанного заказа не в пользу Corsair говорит отсутствие объявлений о намерении в скором времени поднять цены. Такие объявления недавно делали производители вроде Framework и ASUS.

В издании WCCFTech в свете этой истории западным читателям советуют начать собирать компьютеры из самостоятельно приобретённых компонентов, полагая, что сейчас это выгодно как никогда прежде, если сравнивать с готовыми сборками.

#оперативная память #компьютеры #corsair
Источник: wccftech.com
Популярные новости

РБК: Блокировка Telegram в России привела к шестикратному росту числа телефонных звонков
27
Google выпустила приложение для диктовки AI Edge Eloquent без ежемесячной платы
+
В NASA рассказали о причине использования экипажем Artemis II старых планшетов на базе Windows
2
Новый кроссовер Volga K50 засветился на дорогах Нижнего Новгорода
2
Первый в России туристический автобус К-5 на газомоторном топливе проходит испытания
+
Энтузиаст протестировал ПК с Core i5-10400 и RTX 3050 6 ГБ в Crimson Desert и ряде других игр
+
Dimensity 9600 Pro даст скорость уровня настольных ПК за счёт новой архитектуры и частоты 5 ГГц
+
Intel присоединилась к проекту Илона Маска «Terafab»
+
Первое в истории вычислительное устройство созданное за 100 лет до нашей эры считало положение луны
+
Windows 11 вскоре лишится панели управления Win32
+
Sony выпустит телевизоры True RGB после 20 лет разработки
1
TechInsider назвал отличия российского «Рассвета» от Starlink и других зарубежных систем
+
Принадлежащая Microsoft платформа LinkedIn отрицает обвинения в сборе данных о ПО компьютеров
+
РБК: Искусственный интеллект мотивирует возрастных специалистов в США раньше выходить на пенсию
+
Apple могла столкнуться с нехваткой чипов A18 Pro из-за спроса на MacBook Neo
+
Стоимость нефти падает на фоне прекращения огня на Ближнем Востоке
+
На продвинутые материнские платы Intel LGA 1954 может вернуться двухрычажная система фиксации сокета
1
Telegram за сутки заблокировал более 100 тысяч каналов и групп по всему миру
+
Компания SanDisk представила версию карты Extreme Pro UHS-II объемом 2 терабайта за $2000
+
В Hardware Unboxed протестировали Core i9-12900K с DDR4 и DDR5 в играх и сравнили с Ryzen 7 5800X3D
1

Популярные статьи

Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
187
«Legacy of Kain: Defiance Remastered» — очень краткий обзор игры
2
Защищаем домашний сервер на Windows от DDoS
66
Можно ли продать книгу, написанную с помощью нейронки
12
Обзор планшетного компьютера Ninkear S13 2026
2

Сейчас обсуждают

Китя.
21:39
Шишка твой деликатес на фото.
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
brokencoin
21:23
У того, кто будет "запрещать", возникнет соблазн продвинуть нечто своё. Посмотрите на отечественное кино, поддержанное теми, кто раздаёт гранты от имени государства. Нужен тоньше путь
Можно ли продать книгу, написанную с помощью нейронки
PvlPvl
21:21
Мне интересно, а чем обусловлено использование Max вместо Telegram в 39 странах? Предполагается только одна причина - невозможность связаться с друзьями и близкими в России по другому.
В Max объяснили выбор названия и логотипа национального мессенджера
Шеша сидит с компа
21:14
тебя идёт кoстюмчик. давай ко мне в гарем?
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Китя.
21:04
Не позорься со своей затычкой во глянь как тебе. Твоя карта при таком FPSе взорвётся. Ты же привык жарить свою затычку при за грузке 99% при меньшем разрешений :-))
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
serascer
21:03
Угу, на деньги инвесторов, чаще всего европейских и американских и немного японских с корейскими. Вы для интереса поизучайте, КАК Китай стал таким, какой он есть и подумайте, какие были шансы у России...
РБК: Блокировка Telegram в России привела к шестикратному росту числа телефонных звонков
Шеша сидит с компа
20:50
меньше драть, больше гладить, ласку он любит
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Chihonya
20:48
драть меньше будут?
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Шеша сидит с компа
20:48
китяя отдам в хорошие руки
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Chihonya
20:47
здорово, я всегда знал, что ты бызнысмен ишо тот, Китяя пристрой, а то пургу тут несет без остановки, хоть делом будет занят)
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
