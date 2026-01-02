Многих энтузиастов персональных компьютеров подобное поведение популярного бренда может разочаровать

Обновлено: компания Corsair сообщила, что заказ был отменён ошибочно, и покупатель смог заказать компьютер повторно, получив покрывающий разницу в старой и новой цене купон.

Новый год наступил, и производителям электроники пришла пора принимать решения по поводу того, как им действовать во время кризиса памяти. Хороших с точки зрения потребителей вариантов у них нет, и бренд Corsair принял, быть может, самое плохое решение. Если увеличение стоимости стоящих на реальных и виртуальных прилавках устройств является привычным делом, то того же не скажешь про отмену уже сделанных заказов и предложение заказать снова намного дороже.

Один из пользователей форума Reddit рассказал, что такая история произошла с ним на днях. Он заказал готовый игровой компьютер Corsair Vengeance A5100 31 декабря. В перечне характеристик этого ПК можно найти процессор Ryzen 9 9900X3D, видеокарту RTX 5080, 32 ГБ памяти DDR5 (которая и стала причиной происшествия), хранилище объёмом 2 ТБ. Компьютер стоил $3499, и пользователь получил от компании счёт. Затем на почту пришло письмо, в котором говорилось об отмене заказа без указания причины.

Попытка заказать этот компьютер снова показала, что теперь он стоит $4299, на $800 дороже прежней цены. Помимо самого повышения цены и отмены уже сделанного заказа не в пользу Corsair говорит отсутствие объявлений о намерении в скором времени поднять цены. Такие объявления недавно делали производители вроде Framework и ASUS.

В издании WCCFTech в свете этой истории западным читателям советуют начать собирать компьютеры из самостоятельно приобретённых компонентов, полагая, что сейчас это выгодно как никогда прежде, если сравнивать с готовыми сборками.