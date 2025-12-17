Производители телевизоров якобы собирают данные о просмотре потребителями контента и передают их рекламным партнёрам

В США против компании Samsung снова подали иск. На этот раз он не связан с нарушением патента, а относится к опасениям по поводу массовой слежки. Автором иска стал генеральный прокурор штата Техас Кен Пакстон. Он подал его также против Hisense, LG, Samsung, Sony и TCL. В нём сказано, что все они собирают персональные данные потребителей через смарт-телевизоры.

Речь идёт о технологии автоматического распознавания контента (ACR). В исках, поданных против каждой компании, утверждается, что телевизоры каждые 500 миллисекунд делают скриншоты содержимого экрана, в реальном времени отслеживая просмотр телепередач. Информация без уведомления пользователей отправляется на серверы компаний или их партнёрам. «Большинство потребителей не подозревают, что смарт-телевизоры Samsung в режиме реального времени записывают отображаемый на экране аудио- и видеоконтент и используют эту информацию для составления профилей потребителей для рекламодателей».

Все пять исков говорят о нарушении Закона Техаса о недобросовестной торговой практике и о том, что сбор данных о потребителях для персонализированных рекомендаций и целевой рекламы не является законным. Запрашивается компенсация в размере до $10000 долларов за каждое нарушение для лиц моложе 65 лет и до $250000 долларов за каждое нарушение для людей от 65 лет.

Штат Техас добивается запрета на сбор, передачу и продажу данных о потребителях в течение периода рассмотрения иска. Также сказано, что находящиеся в Китае компании Hisense и TCL представляют серьёзную угрозу для данных американских потребителей, если доступ к ним попадёт в руки китайского правительства.

Чтобы отключить сбор данных, на большинстве телевизоров придётся сделать не менее 15 кликов. В иске против Samsung сказано, как легко включается мониторинг, поскольку это происходит при первой настройке телевизора. Чтобы выключить мониторинг, нужно целенаправленно отключить хотя бы две настройки: «Информационные сервисы просмотра» и «Реклама на основе интересов».

Samsung от комментариев пока воздерживается.