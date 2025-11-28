Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Seagate обещает дать жёстким дискам до 10 ТБ на пластину с технологией HAMR нового поколения
Плотность данных уже достигла 6,9 ТБ на пластину и теоретически может оказаться ещё выше

Согласно исследованию японского Исследовательского центра магнитных и спинтронных материалов (CMSM), компания Seagate добилась прогресса в разработке жёстких дисков следующего поколения. В ходе лабораторных экспериментов американская компания достигла плотности записи данных 6,9 ТБ на пластину в жёстких дисках с использованием термомагнитной записи (HAMR).

Первые представленные ранее в этом году накопители HAMR имели плотность записи 3 ТБ на пластину. В результате Seagate более чем удвоила этот показатель в ходе лабораторных испытаний. На посвящённом будущему жёстких дисков и технологий хранения данных семинаре CMSM также представила несколько концепций, которые могут дополнительно повысить плотность записи.

Seagate достигла ёмкости 8 ТБ на пластину в компьютерном моделировании и работает над расширением возможностей HAMR до 10 ТБ на пластину. Компания разрабатывает новые архитектуры магнитных накопителей и конструкции считывающих головок. Также ведётся изучение ферроэлектрической записи как альтернативы традиционным магнитным методам.

В планах Seagate есть разработка пластин ёмкостью 7 ТБ для жёстких дисков сверхвысокой ёмкости. Их выпуск запланирован на следующее десятилетие. Благодаря достижениям в области новых технологий магнитной записи компания рассчитывает уже в обозримом будущем достичь 15 ТБ на пластину или даже более высокого уровня.

Для покупателей это может означать появление жёстких дисков объёмом в сотни терабайт, а потом и несколько петабайт. Seagate продолжает инвестировать в HAMR, став первым предложившим эту технологию клиентам производителем жёстких дисков. Компания рассчитывает начать производство HDD объёмом 100 ТБ к 2030 году.

Использование жёстких дисков такой ёмкости в имеющихся инфраструктурах хранения данных может столкнуться с рядом проблем. Распространённые интерфейсы вроде SATA значительно замедляют выполнение задач с большим объёмом данных. Seagate работает над возможными вариантами решений подобных ограничений.

#hdd #жёсткие диски #seagate
Источник: techspot.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Астрономы РАН заметили необычный маневр межзвездного объекта 3I/ATLAS
1
В Steam запретили хоррор-игру Horses из-за чрезвычайного натурализма контента
2
Авторы YouTube-канала Hardware Unboxed назвали лучшие видеокарты 2025 года
+
В России будет создан первый в мире гибрид самолёта и дирижабля
5
Мошенники начали вынуждать россиян самостоятельно им перезванивать
1
Хакеры взламывают устройства для доступа к данным из Signal или WhatsApp
+
Обновлённый поезд «Буревестник» прибыл из Москвы в Нижний Новгород в рамках предпусковой обкатки
+
На термоядерном реакторе ИТЭР установлен третий из девяти модулей весом 1100 тонн
2
Ученые раскрыли причину 25 000 подземных толчков в Греции
1
Дефицит памяти ударит по рынку ПК в ближайшие месяцы
1
Представлен новый флагманский 110-дюймовый телевизор Huawei Mini-LED
+
Google разрабатывает Aluminium OS - новую большую ОС для настольных систем на базе ИИ и Android
5
Видеокарты AMD показали своё игровое превосходство над моделями Nvidia в Linux
6
Покупательнице квартиры певицы Долиной не вернули деньги и предложили самой искать мошенников
6
Т-90М «Прорыв» превзошёл американский Abrams по ремонтопригодности
1
Легендарный УАЗ-469 «Бобик» может вернуться в производство
+
Взломщица EMPRESS заявила о своём окончательном решении покинуть ряды хакеров
1
Рубль укрепился до максимума с июля текущего года
1
Учёные предполагают наличие скрытых измерений Вселенной, свёрнутых в сложные семимерные фигуры
+
«Ростех» рассекретил документы по советской лунной программе
8

Популярные статьи

8 факторов, из-за которых я не буду делать апгрейд ПК на Ryzen 7000/9000 или Core Ultra в 2026 году
54
Тестирование термоинтерфейсов. Часть 1. Термопасты - от "классики" до современности
150
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Gaming Trio OC
21
Обзор доступных полноразмерных наушников Haylou S40
6
Как Asus ROG Xbox Ally провалился на старте — почему заявления Microsoft не сходятся с цифрами
5
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
20

Сейчас обсуждают

Терминатор
15:39
Так если выкладываешь её фотки значит завидуешь кстати она сейчас стойт от 125т.р.
8 факторов, из-за которых я не буду делать апгрейд ПК на Ryzen 7000/9000 или Core Ultra в 2026 году
Маэстро
15:39
Короче, твой словесный понос интересен только твоему лечащему врачу. Когда буду факты, выкладывай. А до тех пор, я с тобой прекращаю общение. Будут факты, будет разговор. Не будет, по договору ты долж...
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
Рвем очко Бернигану
15:38
Да мне вообще по на нее ,я.Ты не нравишься тут многим.врун и звиздабол
8 факторов, из-за которых я не буду делать апгрейд ПК на Ryzen 7000/9000 или Core Ultra в 2026 году
Терминатор
15:37
Так чем тебе 5080 не нравится расскажи.
8 факторов, из-за которых я не буду делать апгрейд ПК на Ryzen 7000/9000 или Core Ultra в 2026 году
Рвем очко Бернигану
15:36
Все отлично знают кто под ником терминатор -тебя тут плешивым ни раз потому называли
8 факторов, из-за которых я не буду делать апгрейд ПК на Ryzen 7000/9000 или Core Ultra в 2026 году
Терминатор
15:36
Не неси чушь.
8 факторов, из-за которых я не буду делать апгрейд ПК на Ryzen 7000/9000 или Core Ultra в 2026 году
RandomXP
15:36
А зачем выбирать? Соньку для эксклюзивов, комп для остального. Джойстик и на компе отлично пойдет, если привык.
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
Панишер 1
15:35
Кудах,ты то куда,ты два слова связать не можешь
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
Рвем очко Бернигану
15:35
хахахахахаха.Помним помним твой фейкс скрин с 4090 с инета.тебя ток ленивый тут не обоссал.Китя -плешивая.Она же Дракоша.Она же просто Непран
8 факторов, из-за которых я не буду делать апгрейд ПК на Ryzen 7000/9000 или Core Ultra в 2026 году
Панишер 1
15:35
А это 15 рублёвый Кудахцев
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter