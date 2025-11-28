Плотность данных уже достигла 6,9 ТБ на пластину и теоретически может оказаться ещё выше

Согласно исследованию японского Исследовательского центра магнитных и спинтронных материалов (CMSM), компания Seagate добилась прогресса в разработке жёстких дисков следующего поколения. В ходе лабораторных экспериментов американская компания достигла плотности записи данных 6,9 ТБ на пластину в жёстких дисках с использованием термомагнитной записи (HAMR).

Первые представленные ранее в этом году накопители HAMR имели плотность записи 3 ТБ на пластину. В результате Seagate более чем удвоила этот показатель в ходе лабораторных испытаний. На посвящённом будущему жёстких дисков и технологий хранения данных семинаре CMSM также представила несколько концепций, которые могут дополнительно повысить плотность записи.

Seagate достигла ёмкости 8 ТБ на пластину в компьютерном моделировании и работает над расширением возможностей HAMR до 10 ТБ на пластину. Компания разрабатывает новые архитектуры магнитных накопителей и конструкции считывающих головок. Также ведётся изучение ферроэлектрической записи как альтернативы традиционным магнитным методам.

В планах Seagate есть разработка пластин ёмкостью 7 ТБ для жёстких дисков сверхвысокой ёмкости. Их выпуск запланирован на следующее десятилетие. Благодаря достижениям в области новых технологий магнитной записи компания рассчитывает уже в обозримом будущем достичь 15 ТБ на пластину или даже более высокого уровня.

Для покупателей это может означать появление жёстких дисков объёмом в сотни терабайт, а потом и несколько петабайт. Seagate продолжает инвестировать в HAMR, став первым предложившим эту технологию клиентам производителем жёстких дисков. Компания рассчитывает начать производство HDD объёмом 100 ТБ к 2030 году.

Использование жёстких дисков такой ёмкости в имеющихся инфраструктурах хранения данных может столкнуться с рядом проблем. Распространённые интерфейсы вроде SATA значительно замедляют выполнение задач с большим объёмом данных. Seagate работает над возможными вариантами решений подобных ограничений.