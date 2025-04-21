Seagate сравнивает вред SSD и HDD для экологии

Компания Seagate опубликовала новый отчёт под названием «Decarbonizing Data». В нём освещаются растущие проблемы устойчивого развития, с которыми сталкиваются центры обработки данных. Отчёт основан на глобальном исследовании, заказанном Seagate и проведённом исследовательской компанией Dynata при поддержке консалтингового агентства в области коммуникаций Current Global. В нём рассматривается усиливающееся давление на энергетические ресурсы по мере того, как компании расширяют свои потребности в хранении данных, особенно в эпоху искусственного интеллекта (ИИ).

По прогнозу Goldman Sachs Research, мировое энергопотребление центров обработки данных может увеличиться на 165% к 2030 году по сравнению с 2023 годом. В отчёте Seagate говорится, что энергопотребление стало серьёзной проблемой для 53,5% руководителей компаний. Организации сталкиваются с ростом объёмов данных, замедлением прогресса в повышении энергоэффективности и увеличением использования ИИ.

Джейсон Файст, старший вице-президент по облачному маркетингу в Seagate, отметил: «Центры обработки данных находятся под пристальным вниманием. Не только потому, что они обеспечивают современные ИИ-нагрузки, а ещё и потому, что становятся одними из самых энергоёмких секторов цифровой экономики. Это требует фундаментального изменения в восприятии инфраструктуры данных — не как компромисса между затратами и устойчивостью, а как возможности оптимизировать и то, и другое».

Беспокойство по поводу электронных отходов и углеродного следа стало особенно заметным в 2025 году. Миллионы ПК с Windows 10 могут устареть и больше не получать обновления. Даже сама Microsoft намекала на такой исход.

В отчёте описаны три основных варианта, которые компании могут рассмотреть для управления растущими объёмами данных. Это повышение эффективности текущих систем, строительство новых центров обработки данных или переход в облако. Каждый из этих подходов предполагает баланс между стоимостью, выбросами углерода и контролем над операциями. Утверждается, что устойчивость и совокупная стоимость владения (TCO) могут быть совместимыми целями.

Seagate подчёркивает, что технологический прогресс играет ключевую роль в повышении устойчивости центров обработки данных. Такие инновации, как жидкостное охлаждение, иммерсионное охлаждение и усовершенствованные системы HVAC (отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха), могут помочь сократить энергопотребление и выбросы углерода. Примером служит платформа Mozaic 3+ на базе технологии HAMR от Seagate. Она увеличивает ёмкость хранения до трёх раз в том же объёме, снижает углерод на 1 Тбайт более чем на 70% и уменьшает стоимость на 1 Тбайт на 25%.

В отчёте также подчёркивается важность продления срока службы устройств хранения. Хотя 92,2% опрошенных признают это крайне важным, лишь 15,5% действительно учитывают этот фактор при покупке оборудования — явный разрыв между знанием и действиями.

Джейсон Файст: «Устойчивость нельзя решить изолированно. Комплексный подход, охватывающий инфраструктуру, управление жизненным циклом и ответственность всей отрасли, может гарантировать, что рост ИИ и операций центров обработки данных не приведёт к ущербу для окружающей среды».

Кроме того, в отчёте указывается, что твердотельные накопители (SSD) якобы создают гораздо больший углеродный след по сравнению с механическими жёсткими дисками (HDD). SSD за 5 лет службы производят в 160 раз больше скрытых углеродных выбросов на 1 ТБ. Для сравнения, HDD генерируют менее 1 единицы выбросов на 1 Тбайт, что делает их гораздо более экологичным выбором.