Таково пожелание покупателей и новые правила краш-тестов

Немецкий автопроизводитель Audi собирается вернуть в свои автомобили настоящие органы управления. Компания займётся этим прямо сейчас, заменяя основные сенсорные элементы на выпущенных менее года назад моделях.

В этом году это изменение получат пять линеек автомобилей, по крайней мере в Европе. A5, Q5, A6, A6 e-tron и Q6 получат новые роликовые контроллеры на левой и правой сторонах рулевого колеса. Они заменят сенсорные слайдеры, которые сами являются довольно новыми. Например, модель Q5 поступила в производство только в начале 2025 года.

«Причина изменений — отзывы клиентов, которые всё чаще просили использовать физические элементы управления», — сообщил представитель Audi изданию Motor 1.

Чтобы Audi начала так активно внедрять это изменение в таком количестве моделей, этих клиентов должно быть очень много. Audi наверняка планировала использовать эти компоненты годами и на их замену уйдёт немало времени и средств.

В разных странах предпочтения в отношении физических или виртуальных кнопок сильно различаются. В Китае, где новых автомобилей продаётся больше всего в мире, предпочтение отдаётся тактильному управлению и сенсорным экранам. Член совета директоров VW China Ральф Брандштеттер заявил, что покупатели в Китае моложе 35 лет хотят ИИ, автомобили с подключением к интернету и интеллектуальные приборные панели. Покупатели в Европе на 20 лет старше хотят тактильных ощущений и долгосрочной надёжности.

Volkswagen, материнская компания Audi, также начала возвращать кнопки для большого пальца на свои модели, такие как Tiguan, заменяя виртуальные органы управления.

Другие автопроизводители, включая Hyundai и Genesis, взяли на себя обязательство сохранить физические органы управления наряду с предложением высокотехнологичных функций. Именно этого хотят клиенты на их основных рынках.

К тому же новые правила краш-тестов ограничивают использование сенсорных экранов. Европейская программа оценки новых автомобилей (Euro NCAP) заявила, что автомобили без кнопок, рычагов или циферблатов для управления ключевыми функциями безопасности получат более низкие баллы. К таким органам управления относят указатели поворота, аварийную сигнализацию, стеклоочистители и звуковой сигнал. Это не распространяется на функции регулировки громкости или климат-контроля.