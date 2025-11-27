Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Audi начнёт устанавливать физические элементы управления вместо некоторых сенсорных
Таково пожелание покупателей и новые правила краш-тестов

Немецкий автопроизводитель Audi собирается вернуть в свои автомобили настоящие органы управления. Компания займётся этим прямо сейчас, заменяя основные сенсорные элементы на выпущенных менее года назад моделях.

В этом году это изменение получат пять линеек автомобилей, по крайней мере в Европе. A5, Q5, A6, A6 e-tron и Q6 получат новые роликовые контроллеры на левой и правой сторонах рулевого колеса. Они заменят сенсорные слайдеры, которые сами являются довольно новыми. Например, модель Q5 поступила в производство только в начале 2025 года.

«Причина изменений — отзывы клиентов, которые всё чаще просили использовать физические элементы управления», — сообщил представитель Audi изданию Motor 1.

Чтобы Audi начала так активно внедрять это изменение в таком количестве моделей, этих клиентов должно быть очень много. Audi наверняка планировала использовать эти компоненты годами и на их замену уйдёт немало времени и средств.

В разных странах предпочтения в отношении физических или виртуальных кнопок сильно различаются. В Китае, где новых автомобилей продаётся больше всего в мире, предпочтение отдаётся тактильному управлению и сенсорным экранам. Член совета директоров VW China Ральф Брандштеттер заявил, что покупатели в Китае моложе 35 лет хотят ИИ, автомобили с подключением к интернету и интеллектуальные приборные панели. Покупатели в Европе на 20 лет старше хотят тактильных ощущений и долгосрочной надёжности.

Volkswagen, материнская компания Audi, также начала возвращать кнопки для большого пальца на свои модели, такие как Tiguan, заменяя виртуальные органы управления.

Другие автопроизводители, включая Hyundai и Genesis, взяли на себя обязательство сохранить физические органы управления наряду с предложением высокотехнологичных функций. Именно этого хотят клиенты на их основных рынках.

К тому же новые правила краш-тестов ограничивают использование сенсорных экранов. Европейская программа оценки новых автомобилей (Euro NCAP) заявила, что автомобили без кнопок, рычагов или циферблатов для управления ключевыми функциями безопасности получат более низкие баллы. К таким органам управления относят указатели поворота, аварийную сигнализацию, стеклоочистители и звуковой сигнал. Это не распространяется на функции регулировки громкости или климат-контроля.

#автомобили #audi
Источник: carbuzz.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Под Петербургом стартовал мегапроект по строительству второй кольцевой автодороги (КАД-2)
1
Мизулина направила обращения в ФСБ и МВД в связи с продажей запрещенных товаров на маркетплейсах
1
Итальянские истребители Eurofighter перехватили самолёт специального назначения Ту-134А-4
7
В Германии представили новейшую версию танка Leopard 2A8
1
Индонезия арестовала иранский нефтяной танкер MT Arman 114 и выставила его на аукцион
+
В Steam запретили хоррор-игру Horses из-за чрезвычайного натурализма контента
2
В Швеции заявили о необходимости наличия в арсенале ракет дальностью до 2000 километров
+
Вашингтон ужесточил позицию по Украине
12
Half-Life 3 может быть анонсирована в этом году
2
В Москве открыли первую за 50 лет судоверфь
+
Мошенники начали вынуждать россиян самостоятельно им перезванивать
1
Управляемые голуби-биодроны поступят на службу экологического контроля
+
В России будет создан первый в мире гибрид самолёта и дирижабля
4
Астрономы РАН заметили необычный маневр межзвездного объекта 3I/ATLAS
1
Процессоры Core Ultra 400K Nova Lake-S будут иметь 144 МБ кэша bLLC
+
Дефицит памяти ударит по рынку ПК в ближайшие месяцы
1
Глава Airbus призвал чтобы у ЕС появилось собственное тактическое ядерное оружие
2
Ученые раскрыли причину 25 000 подземных толчков в Греции
1
MLID: Steam Deck 2 может быть представлена одновременно с процессорами AMD Zen 7
+
Концерн «Калашников» выполнил контракт на поставку антидроновых ружей МР-155
1

Популярные статьи

Тестирование термоинтерфейсов. Часть 1. Термопасты - от "классики" до современности
137
8 факторов, из-за которых я не буду делать апгрейд ПК на Ryzen 7000/9000 или Core Ultra в 2026 году
21
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 5750 512Mb GDDR5 - последняя безЛизовая
20
Xbox 360 против PlayStation 3 — как железо определило дальнейшую историю Microsoft и Sony
4
Ждать, дождаться и снова ждать: история долгожданных произведений. Часть 2
3
Обзор доступных полноразмерных наушников Haylou S40
5
Как Asus ROG Xbox Ally провалился на старте — почему заявления Microsoft не сходятся с цифрами
4

Сейчас обсуждают

Михаил Barash Андреев
23:50
Это высказывание ломается о ту же логику. Ведь плохие машины не покупают, а Лада почему-то на первом месте.
В топ-15 российского вторичного рынка пока нет ни одного китайского автобренда
Я - Константин
23:35
Я помню как они перед СВО "перехватили" Ту-160м на своих этажерках и развеселили наших лётчиков. Ту-160М включил форсаж и просто улетел от этих неудачников. А так же сколько раз истребители сопровожд...
Итальянские истребители Eurofighter перехватили самолёт специального назначения Ту-134А-4
Я - Константин
23:31
Это опоздало на 4 года, такое устарело после 24 февраля 2022 года. Теперь это мишень для дрона, причём лёгкая. Сам лео2 изначально неудачная машинка, которая не оставляет шансов на выживание. В принци...
В Германии представили новейшую версию танка Leopard 2A8
Валерий Муравицкий
23:26
Ура товарищи
На термоядерном реакторе ИТЭР установлен третий из девяти модулей весом 1100 тонн
Сидор Сидорович
23:10
ЗРК "Patriot" может сбивать только ракеты с пропеллером сзади и то если предупредить заранее !
Какие российские ракеты сможет сбить ЗРК "Patriot", а какие - не способен
Dzhereli
22:58
Может женатик и с детьми. Там 18 лет только член будет причмокивать.
8 факторов, из-за которых я не буду делать апгрейд ПК на Ryzen 7000/9000 или Core Ultra в 2026 году
Auroson1c
22:18
Хорошие машины не продают :D Поэтому Лада на первом месте)
В топ-15 российского вторичного рынка пока нет ни одного китайского автобренда
32Влад32
22:15
Будешь жить по Гуглу - долго не протянешь.
Nature Aging: гранат помогает омолодить иммунную систему
Терминатор
22:03
Карта слабая 3060 вот и не справляется. Сталкер 2 надо минимум 4070ti чтобы со всеми плюхами поиграть хотя-бы в 2К. а так давно эту игру прошёл на максе.
8 факторов, из-за которых я не буду делать апгрейд ПК на Ryzen 7000/9000 или Core Ultra в 2026 году
Иван Исаков
21:54
Ага работают. Только вот для этого нужны различные костыли или эмуляторы. А на Aluminium приложения андроид будут работать нативно без всех тих танцев с бубнами.
Google разрабатывает Aluminium OS - новую большую ОС для настольных систем на базе ИИ и Android
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter