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Audi тестирует самый крупный внедорожник Q9 с новой решёткой и задними фонарями
Новый Audi Q9 получит массивную решётку в стиле AMG и заднюю часть, похожую на Escalade

Изначально трёхрядный Audi Q9 представлял собой чуть ли не удлинённую версию Q7, но его разработка продолжается. Самый крупный автомобиль марки на сегодняшний день снова был замечен во время тестов. На этот раз он выглядит как стандартная модель, а не более спортивная версия SQ9. Об этом говорит новая решётка, а также серийный передний бампер. До выхода в продажу, скорее всего, есть пара лет, но с каждой новой съёмкой информации становится больше.

Два последних раза снимали именно версию SQ9. Это можно определить по решётке — чёрной, с ячеистой структурой. Такую же можно увидеть на других моделях SQ от немецкой компании, таких как SQ7. Очень крупные воздухозаборники в бампере и четыре выхлопных патрубка сзади также подтверждали это.

У этого Q9 16 вертикальных рёбер на решётке. Это очень большая решётка, и её дизайн совсем не похож на другие современные модели Audi. Он больше напоминает решётку Panamericana, которая является фирменной чертой моделей Mercedes-Benz AMG.

Решётка наверняка изменится до запуска в производство. Блеск пластика показывает, что это предсерийный элемент, а не тот, который попадёт в серийную машину.

Зато ниже решётки бампер выглядит вполне готовым. Он скрыт камуфляжной плёнкой, но общий дизайн воздухозаборников уже определился. Левая сторона более закрыта, чем правая, что может намекать на технические различия под капотом. Возможно, с правой стороны установлен дополнительный радиатор охлаждающей жидкости.

Сложный новый дизайн задних фонарей Audi виден сквозь камуфляж. Многочисленные горизонтальные полосы резко отличаются от текущего стиля марки. Придётся подождать полного раскрытия внешности, чтобы оценить, как всё это будет выглядеть в итоге, но уже заметны черты Cadillac Escalade IQ.

Под задним бампером — всего два выхлопных патрубка. Это может означать, что у большого внедорожника будут версии на бензине и дизеле, а наиболее вероятной базовой версией станет 3,0-литровый V6 мощностью 335 л.с. от Q7. Audi ставит 2,0-литровую «четвёрку» в базовую Q7, но для этой более крупной и тяжёлой машины это вряд ли подойдёт. Также, скорее всего, Audi готовит гибридную модификацию, но у этого прототипа нет характерной крышки для зарядки на левой стороне.

Конкурент BMW X7 и Mercedes-Benz GLS должен поступить в продажу в 2027 году, а первыми рынками станут США, Саудовская Аравия и Китай.

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#автомобили #audi
Источник: carbuzz.com
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