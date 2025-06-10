Новая версия Audi Q3 увеличится в размерах, получит гибрид и дебютирует 16 июня

Автомобиль Audi Q3 нынешнего поколения появился на рынке в 2019 году. Спустя шесть лет необходимость обновить его назрела. Это одна из самых продаваемых моделей Audi, с более чем двумя миллионами проданных автомобилей по всему миру с момента появления модели первого поколения в начале предыдущего десятилетия. Скоро автопроизводитель собирается представить третью версию автомобиля, показывая в связи с этим пару тизеров.

Первое изображение демонстрирует разделённые фары, которые прежде уже видели у протестированного ранее прототипа. Светодиоды пиксельного типа действуют как верхний набор фар, а основные фары скрыты в тени. Второе изображение показывает гладкую переднюю стойку внедорожника, а также переднюю часть, включая линии передних крыльев.

О следующем поколении Audi Q3 пока ничего не сказано официально. Предыдущие шпионские снимки дают некоторое представление о том, чего можно ожидать. Помимо разделённых элементов переднего освещения, ожидается, что следующий Q3 будет больше предыдущей модели, приближаясь к размерам Q5. Он продолжит фирменную широкую решётку радиатора Audi с одной рамкой. Прототипы были замечены со скрытыми фальшивыми воздухозаборниками на нижнем бампере.

Сзади у Audi Q3 можно ожидать полноразмерные светодиоды, как и у остальных новых автомобилей Audi. Задний диффузор не имел вырезов для выхлопных труб. Это, в сочетании с жёлтыми наклейками и портом зарядки на прототипе, подтверждает, что модель получит некую форму электрификации. Это соответствует стремлению Audi к гибридным установкам.

Audi Q3, скорее всего, будет иметь подключаемый гибридный вариант. Поскольку этот автомобиль тесно связан с новым Volkswagen Tiguan PHEV, можно рассчитывать на запас хода в 100 км на электричестве. Ожидается, что будут предложены базовые и средние PHEV мощностью 201 и 207 л.с. соответственно, а также модели с чистым ДВС.

Больше станет известно через несколько дней. Audi собирается представить третье поколение Q3 16 июня.