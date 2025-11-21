Культурный и языковой обмен не помешали древней группе людей сохранить свою ДНК

Примерно 10 000 лет назад территория современной центральной Аргентины оставалась одним из последних незаселённых людьми мест на Земле. Затем миграция добралась и сюда. Возраст рассматриваемой популяции составляет около 8 500 лет и она не является старейшей в этом регионе. Тем не менее учёным о ней прежде не было известно. Только теперь группа исследователей проанализировала выделенную из костей 328 человек ДНК.

Свидетельство существования этой генетической линии было обнаружено в останках особи, раскопанных недалеко от города Хесус-Мария. Более молодые образцы показывают, что эта линия практически не изменилась и сохранялась, несмотря на засухи, политические потрясения и другие трудности. Результаты проделанной работы были опубликованы в журнале Nature.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что представленный особью из Хесуса-Марии генеалогический компонент является основной линией коренных американцев в регионе вплоть до наших дней.

Другие археологические исследования показали, что плотность населения в этом регионе увеличилась около 3 500 лет назад. Несмотря на это взаимодействие между центральноаргентинской линией и народами соседних районов оставалось незначительным. Указывающие на торговлю с другими группами немногочисленные артефакты включают предназначенные для резьбы камни и медные бусины для ожерелий.

Главный вопрос заключается в том, почему эти люди были столь изолированы, хотя препятствий для миграции не было. После того как 1 500 лет назад жители центральной Аргентины начали выращивать сельскохозяйственные культуры на равнинах, их ДНК остаётся практически неизменным. Это отличается от ситуации на других континентах: по мере распространения сельского хозяйства в Африке, Азии и Европе гены неолитических земледельцев менялись по мере их миграции.

Было обнаружено, что многие современные аргентинцы имеют общую с этими таинственными предками ДНК. В итоге сумевшая так долго сохранять свой генетический профиль линия начала распространяться на юг и смешиваться с другими группами. Это не помешало ей сохраниться даже после прибытия европейских поселенцев в Южную Америку и оставаться доминирующей на протяжении последней тысячи лет.