Примерно 10 000 лет назад территория современной центральной Аргентины оставалась одним из последних незаселённых людьми мест на Земле. Затем миграция добралась и сюда. Возраст рассматриваемой популяции составляет около 8 500 лет и она не является старейшей в этом регионе. Тем не менее учёным о ней прежде не было известно. Только теперь группа исследователей проанализировала выделенную из костей 328 человек ДНК.
Свидетельство существования этой генетической линии было обнаружено в останках особи, раскопанных недалеко от города Хесус-Мария. Более молодые образцы показывают, что эта линия практически не изменилась и сохранялась, несмотря на засухи, политические потрясения и другие трудности. Результаты проделанной работы были опубликованы в журнале Nature.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что представленный особью из Хесуса-Марии генеалогический компонент является основной линией коренных американцев в регионе вплоть до наших дней.
Другие археологические исследования показали, что плотность населения в этом регионе увеличилась около 3 500 лет назад. Несмотря на это взаимодействие между центральноаргентинской линией и народами соседних районов оставалось незначительным. Указывающие на торговлю с другими группами немногочисленные артефакты включают предназначенные для резьбы камни и медные бусины для ожерелий.
Главный вопрос заключается в том, почему эти люди были столь изолированы, хотя препятствий для миграции не было. После того как 1 500 лет назад жители центральной Аргентины начали выращивать сельскохозяйственные культуры на равнинах, их ДНК остаётся практически неизменным. Это отличается от ситуации на других континентах: по мере распространения сельского хозяйства в Африке, Азии и Европе гены неолитических земледельцев менялись по мере их миграции.
Было обнаружено, что многие современные аргентинцы имеют общую с этими таинственными предками ДНК. В итоге сумевшая так долго сохранять свой генетический профиль линия начала распространяться на юг и смешиваться с другими группами. Это не помешало ей сохраниться даже после прибытия европейских поселенцев в Южную Америку и оставаться доминирующей на протяжении последней тысячи лет.