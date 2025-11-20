Сайт Конференция
Браузер Vivaldi 7.7 позволит выбирать поисковую систему по умолчанию
Импорт закладок упростит переход на Vivaldi с других браузеров

Состоялся релиз браузера Vivaldi 7.7 для мобильных устройств. Он принёс несколько востребованных функций на платформу Android и получил повышенную стабильность в версии для iOS. На Android теперь можно добавлять поисковые системы по своему усмотрению, в том числе внутренние базы знаний, каталоги университетских библиотек и специализированные базы данных.

Разработчик заявил, что поисковые системы можно добавить, нажав и удерживая поле поиска на веб-сайте и выбрав «Добавить как поисковую систему». Появилась функция импорта закладок, упрощающая переход с других браузеров. Доступен и экспорт закладок для резервного копирования или переноса.

Кроме улучшенной функции поиска и закладок усовершенствовали тёмный режим для уменьшения нагрузки на глаза. В меню Vivaldi появился флажок «Тёмный режим».

Для версии на iOS появилась совместимость с iOS 26. Реализованы внутренние оптимизации, дающие Vivaldi более стабильную и быструю работу на устройствах Apple последнего поколения. Версии для Android и iOS получили новые базовые движки рендеринга, работая на Chromium 142.0.7444.180. Обновление принесло исправления для пользовательского интерфейса планшетов и iPad, поведения адресного адреса и согласованности тёмной темы.

Неделей ранее Vivaldi 7.7 вышел на персональных компьютерах. Здесь у него есть новая панель конфиденциальности, синхронизация вкладок между устройствами и новый раздел «Производительность» для настройки расхода системных ресурсов.

#браузеры #vivaldi
Источник: neowin.net
