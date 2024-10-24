Vivaldi получил обновления внутри и снаружи

В четверг компания Vivaldi Technologies выпустила крупное обновление своего браузера. Vivaldi версии 7 предлагает обновлённый пользовательский интерфейс, новую флагманскую функцию и другие улучшения.

Vivaldi 7 сохраняет в целом знакомый вид, но новый интерфейс содержит более элегантные элементы. Среди них плавающие вкладки и переработанные значки с большей глубиной и детализацией. Vivaldi заявляет, что обновление обеспечивает «плавный и визуально впечатляющий опыт, который улучшает рабочий процесс, не жертвуя стилем».

Новинкой становится Dashboard. Это раздел, который собирает все пользовательские данные в одном организованном пространстве. В Dashboard находятся виджеты, такие как популярные сайты, календарь, почта, последние посещённые сайты, задачи, заметки и т.д. Любую веб-страницу можно превратить в изменяемый по размеру виджет для быстрого доступа к самой важной информации.

Переработанный Vivaldi также предлагает множество дополнительных тем, давая пользователям больше возможностей для управления внешним видом браузера.

Другие обновления в Vivaldi 7 следующие:

Обновления Feed-Reader. Появилась возможность создавать отдельные папки для лент. В сочетании с новым Dashboard, ленты в Vivaldi стали лучше, и они контролируются пользователем, а не алгоритмами.

Переход к последнему письму. Добавлен элемент в Vivaldi Mail, позволяющий одним нажатием вернуться к последнему письму. Это удобно для тех, у кого в почтовом ящике много писем.

Мгновенная синхронизация. Синхронизация вкладок, закладок и настроек в реальном времени между ПК для упрощения перехода при работе в браузере.

Vivaldi 7.0 доступен для скачивания на официальном сайте и работает на Windows, macOS, Linux, iOS и Android.