В настройках теперь можно задавать режимы энергопотребления и расход оперативной памяти

Веб-браузер Vivaldi пока не может сравниться по популярности с Chrome, Microsoft Edge или Safari, но его создатели стараются исправить это регулярным выпуском усовершенствований. Очередное обновление улучшило синхронизацию вкладок, окно новой вкладки, элементы управления производительностью и встроенный почтовый клиент.

Vivaldi 7.7 стал доступен на операционных системах Windows, macOS и Linux. При переходе между компьютерами появилась возможность воссоздать рабочее пространство с прежними вкладками и стеками вкладок. Это похоже на синхронизацию вкладок в Firefox и Chrome, но больше ориентировано на сохранение организационной структуры рабочего пространства браузера.

В блоге говорится: «Вы можете переносить целые окна, сохраняя их полную структуру. Стопки вкладок остаются в стопках, организация рабочего пространства сохраняется».

Обновление объединяет быстрые панели и виджеты в новую «стартовую страницу», которая по умолчанию отображается в новой вкладке. Можно настроить персонализированную панель управления с часто используемыми ссылками, списком задач, закладками, информацией о погоде и прочими элементами.

При желании можно сделать стартовую страницу пустой или отображать на ней заданную веб-страницу. В настройках появился новый раздел «Производительность» с параметрами «Экономия питания» и «Экономия памяти». Они позволяют регулировать расход системных ресурсов, выделяя их браузеру больше или меньше для повышения производительности других приложений.

Пользователи встроенного почтового клиента увидят визуальные изменения, панель управления конфиденциальностью и страница «О программе» были переработаны.

В блоге говорится: «Все популярные браузеры стремятся к единому упрощённому и ограниченному интерфейсу. Vivaldi движется в противоположном направлении, стремясь дать больше контроля, гибкости и уважения к тому факту, что у пользователей есть свои собственные рабочие процессы, и они заслуживают инструментов, которые позволят браузеру адаптироваться к ним».

Помимо версий для ПК, браузер Vivaldi доступен также на Android и iOS.