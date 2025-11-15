Сайт Конференция
Связанные с ИИ сокращения часто затрагивают должности начального уровня и молодых специалистов
В октябре в США из-за ИИ было уволено 31 039 человек

Масштабные сокращения в ведущих технологических компаниях и отчёты служб занятости в октябре показывают, что ИИ отнимает рабочие места. Эксперты полагают, что эта тенденция сохранится и дальше. При этом растут количество должностей с применением ИИ, что может частично компенсировать сокращение штата.

Сейчас ИИ используется для сокращения корпоративных расходов, замены должностей начального уровня и отказа от найма молодых специалистов в секторах, где могут быть задействованы агенты ИИ. В опубликованном недавно опросе компания McKinsey заявила, что организации будут чаще использовать инструменты ИИ для сокращения численности персонала, чем для её увеличения. Треть респондентов заявили, что численность персонала в их организациях сократится из-за ИИ; лишь «небольшой процент респондентов ожидает увеличения численности персонала в своих организациях».

Несмотря на сокращения в некоторых секторах, растёт спрос на ИИ-навыки в таких областях, как урегулирование претензий, цифровой маркетинг и управление активами.

Краткосрочное влияние ИИ уже ощущается. Согласно отчёту агентства по трудоустройству Challenger, Gray & Christmas, в октябре было сокращено в общей сложности 153 074 рабочих места. Это на 175% больше, чем в том же месяце 2024 года. Из общего числа сокращений рабочих мест в октябре 31 039 были вызваны автоматизацией и реструктуризацией с применением ИИ. На первом месте идёт урезание расходов, ради чего уволили 50 437 человек.

#искусственный интеллект
Источник: computerworld.com
Сейчас обсуждают

Cowboy Huggies
18:33
Вы всё ещё используете СhimbaBench? Тогда мы идём к вам!
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 3)
Сергей Иншаков
18:26
На 10 PRO еще год, как и обещали, прилетают обновления безопасности. А больше там ничего, и не нужно уже. О винде 11 слишком много негатива слышно. Надеюсь к тому времени уже новая винда выйдет.
Microsoft выпускает внеочередной патч для исключения проблем с получением обновлений для Windows 10
ФельдшеR
18:25
Да не, просто насрано - ибо сколько это чудо про кино тут пишет - ни одного нормального фильма так не было. Человек впустую сначала свое время тратит, потом наше!)
Краткий обзор первого сезона сериала «Институт»
ФельдшеR
18:15
Ни, убить миллион другой латынян - прикольней. И в дар!
Литва усилит контроль над транзитным участком в Калининградскую область
Srttye
18:10
> В этом огромная жизнеспособность Windows XP ни в инет не выйти, т.к. браузер нормальный поставить нельзя, ни прог необходимых скачать, тк. поддержка XP уже тотально устарела. Обновлений безопаснос...
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 3)
Главврач ПНД "Три кукушки", где клизмируют Бернигана и Чимбала
18:00
А ничего что Чимбалоид сбежал уже как месяц .И это фото с Шишкинсом не из нашей клиники.Это психушка при колонии ,где его петушили.
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 3)
Чато-ОвerБот
17:56
Моя RTX 3080 12GB улыбается и машет карточкам 4070 и 5070.
Hardware Unvoxed сравнили все поколения видеокарт Nvidia GeForce RTX XX70 в семи актуальных играх
Куйбышев
17:52
Это Чумба уринотерапию практикует. Из зелёного стакана. Главрач совсем обленился, развёл бардак в отделении.
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 3)
Алескандр Индустриевич
17:49
Эт чё, сереал про проституток или пациентов дурки?
Краткий обзор первого сезона сериала «Институт»
Главврач ПНД "Три кукушки", где клизмируют Бернигана и Чимбала
17:47
Там и шешун с Вульвычем еще.Те правда по другой части...
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 3)
