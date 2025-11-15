В октябре в США из-за ИИ было уволено 31 039 человек

Масштабные сокращения в ведущих технологических компаниях и отчёты служб занятости в октябре показывают, что ИИ отнимает рабочие места. Эксперты полагают, что эта тенденция сохранится и дальше. При этом растут количество должностей с применением ИИ, что может частично компенсировать сокращение штата.

Сейчас ИИ используется для сокращения корпоративных расходов, замены должностей начального уровня и отказа от найма молодых специалистов в секторах, где могут быть задействованы агенты ИИ. В опубликованном недавно опросе компания McKinsey заявила, что организации будут чаще использовать инструменты ИИ для сокращения численности персонала, чем для её увеличения. Треть респондентов заявили, что численность персонала в их организациях сократится из-за ИИ; лишь «небольшой процент респондентов ожидает увеличения численности персонала в своих организациях».

Несмотря на сокращения в некоторых секторах, растёт спрос на ИИ-навыки в таких областях, как урегулирование претензий, цифровой маркетинг и управление активами.

Краткосрочное влияние ИИ уже ощущается. Согласно отчёту агентства по трудоустройству Challenger, Gray & Christmas, в октябре было сокращено в общей сложности 153 074 рабочих места. Это на 175% больше, чем в том же месяце 2024 года. Из общего числа сокращений рабочих мест в октябре 31 039 были вызваны автоматизацией и реструктуризацией с применением ИИ. На первом месте идёт урезание расходов, ради чего уволили 50 437 человек.