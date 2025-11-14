В нынешнем году стоимость акций компании упала на 47%

Компания Ubisoft в четверг отложила публикацию финансовых результатов за последнее полугодие и приостановила торги акциями и облигациями. Опубликовать отчёт она пообещала в ближайшие дни. Не исключено, что компания готовит объявление, которое существенно повлияет на стоимость её акций.

Согласно полученному изданием Insider Gaming электронному письму, финансовый директор Ubisoft Фредерик Дюге сообщил сотрудникам, что компания берёт дополнительное время на подготовку. Торги она приостановила, чтобы минимизировать волатильность рынка. В результате шаткое финансовое положение вызывает у многих наблюдателей сомнения в долгосрочной стабильности компании.

Цена акций Ubisoft падает с 2021 года. Экономика после пандемии, слабые коммерческие показатели и многочисленные отмены проектов привели к падению акций компании более чем на 90% за последние пять лет и на 50% за последний год.

С 2022 года регулярно появляются слухи о возможном приобретении Ubisoft. Наиболее вероятным покупателем считалась Tencent благодаря инвестициям в компанию. В начале октября Ubisoft перевела свои франшизы Far Cry, Assassin's Creed и Rainbow Six в новую дочернюю компанию Vantage Studios. За это она получила от Tencent $1,25 млрд.

Деньги компании не помешают. С 2022 по 2023 год Ubisoft отменила семь проектов. Проблемы компании усилились после того, как самый крупный релиз 2024 года, игра Star Wars Outlaws, не оправдал ожиданий. Она не стала полным провалом, но относительно скромные продажи привели к изменению стратегии компании, усилив давление на игру Assassin's Creed Shadows.

Shadows показала хорошие продажи, но показателя в 5 млн могло не хватить для решения проблем компании. В июне Ubisoft закрыла бесплатный шутер XDefiant, уволив около 300 работавших над ним сотрудников.