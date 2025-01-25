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Версия браузера Vivaldi 7.1 делает ставку на синхронизацию вкладок
Браузер Vivaldi получил обновление до версии 7.1

Браузер Vivaldi сделал ещё один небольшой шаг к улучшению синхронизации пользовательских данных. В версии Vivaldi 7.1 появилась возможность отправлять вкладки на другие устройства, а также новый виджет погоды.

Обновление включает новые поисковые системы по умолчанию — Startpage, Ecosia, DuckDuckGo и Qwant, а также опции для настройки фоновых тем и веб-виджетов.

Vivaldi нравится многим пользователям, но его службы синхронизации до сих пор оставляли желать лучшего. Можно вспомнить происшествия, начиная с отключения облачных сервисов на несколько дней в декабре, из-за чего доступ к синхронизации Vivaldi был невозможен, и заканчивая более серьёзной проблемой: одну конфигурацию Vivaldi в одном браузере нельзя легко воспроизвести в другом.

В Vivaldi 7.1 появилась новая функция синхронизации: команда «Отправить вкладку на устройство» позволяет мгновенно делиться вкладками с другими устройствами, на которых выполнен вход в аккаунт Vivaldi. Однако эта функция не работает автоматически и ограничена браузером для ПК. Синхронизация с мобильной версией Vivaldi будет доступна с 30 января, сообщила компания.

Vivaldi не поддерживает полную синхронизацию, а предлагает «экспортировать» функции из браузера. Новая функция «Импортировать открытые вкладки» позволяет Vivaldi загружать открытые вкладки из другого браузера, например Chrome или Edge. Затем Vivaldi открывает их в своей собственной среде браузера, предполагая, что вы закроете другой браузер и продолжите работу в Vivaldi.

Новая версия получила виджет погоды, который использует удобную боковую панель Vivaldi (здесь же можно получить доступ к почте и списку RSS-лент). Отличием от показа погоды на Windows 11 является возможность просматривать данные о других городах и странах.

Версия Vivaldi 7.1 уже доступна для установки.

#браузеры #vivaldi
Источник: pcworld.com
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