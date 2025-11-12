Сайт Конференция
Блоги
Блогер
Создавшая шпионское приложение Pegasus компания NSO Group получила нового владельца
Теперь она нацеливается на рынок США

Израильская компания NSO Group из мира кибербезопасности, создатель известного шпионского приложения Pegasus, была приобретена консорциумом инвесторов во главе с голливудским продюсером Робертом Саймондсом. Цена сделки не разглашается.

Бывший посол США в Израиле и адвокат по делам о банкротстве Дэвид Фридман, связанный с администрацией Трампа, занял пост исполнительного председателя совета директоров компании. По его словам, партнёрство с Саймондсом сосредоточено на использовании технологий NSO для обеспечения общественной безопасности и борьбы с терроризмом.

Фридман добавил, что NSO стала гораздо более осторожной в вопросах лицензирования своих технологий компанией, чем была пять-шесть лет назад. Это не отменяет опасения по поводу того, что её программа Pegasus может удалённо проникать на смартфоны, предоставляя полный доступ к звонкам, файлам, сообщениям, микрофону и камере, всё это без участия со стороны жертвы.

Не требующие нажатия для работы эксплойты Pegasus могут доставляться через мессенджеры и вредоносные ссылки. Это делает программу одним из наиболее изощрённых видов известного коммерческого кибероружия.

Специалисты по безопасности из Citizen Lab и Amnesty International сообщили, что недавно два журналиста из сербской организации Balkan Investigative Reporting Network стали жертвами атак через заражённые Pegasus ссылки, отправленные через мессенджер Viber.

Бизнес-модель NSO Group основана на лицензировании технологий кибератак государственным органам по всему миру. Pegasus может обходить уровни безопасности iOS и Android, что делает его предпочтительным инструментом в спонсируемых государством кампаниях по кибершпионажу.

Правительство США в 2021 году ввело строгие санкции против NSO, внеся компанию в список компаний, экспорт которых запрещён американским компаниям, и запрещающий им продавать определённые технологии. Указ от марта 2023 года также запретил федеральным агентствам приобретать шпионское ПО, представляющее «риски для национальной безопасности» или способствующее нарушениям прав человека.

#безопасность #программное обеспечение #pegasus #nso group #кибершпионаж
Источник: techspot.com
