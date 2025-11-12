Теперь она нацеливается на рынок США

Израильская компания NSO Group из мира кибербезопасности, создатель известного шпионского приложения Pegasus, была приобретена консорциумом инвесторов во главе с голливудским продюсером Робертом Саймондсом. Цена сделки не разглашается.

Бывший посол США в Израиле и адвокат по делам о банкротстве Дэвид Фридман, связанный с администрацией Трампа, занял пост исполнительного председателя совета директоров компании. По его словам, партнёрство с Саймондсом сосредоточено на использовании технологий NSO для обеспечения общественной безопасности и борьбы с терроризмом.

Фридман добавил, что NSO стала гораздо более осторожной в вопросах лицензирования своих технологий компанией, чем была пять-шесть лет назад. Это не отменяет опасения по поводу того, что её программа Pegasus может удалённо проникать на смартфоны, предоставляя полный доступ к звонкам, файлам, сообщениям, микрофону и камере, всё это без участия со стороны жертвы.

Не требующие нажатия для работы эксплойты Pegasus могут доставляться через мессенджеры и вредоносные ссылки. Это делает программу одним из наиболее изощрённых видов известного коммерческого кибероружия.

Специалисты по безопасности из Citizen Lab и Amnesty International сообщили, что недавно два журналиста из сербской организации Balkan Investigative Reporting Network стали жертвами атак через заражённые Pegasus ссылки, отправленные через мессенджер Viber.

Бизнес-модель NSO Group основана на лицензировании технологий кибератак государственным органам по всему миру. Pegasus может обходить уровни безопасности iOS и Android, что делает его предпочтительным инструментом в спонсируемых государством кампаниях по кибершпионажу.

Правительство США в 2021 году ввело строгие санкции против NSO, внеся компанию в список компаний, экспорт которых запрещён американским компаниям, и запрещающий им продавать определённые технологии. Указ от марта 2023 года также запретил федеральным агентствам приобретать шпионское ПО, представляющее «риски для национальной безопасности» или способствующее нарушениям прав человека.