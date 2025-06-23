OpenAI увольняет команду защиты данных

OpenAI известна как пионер революции искусственного интеллекта. Сейчас она уволила членов своей команды, ответственных за защиту интеллектуальной собственности, сообщает издание The Information. Речь идёт о команде по управлению рисками для инсайдеров. Она гарантирует, что сведения о ПО OpenAI, такие как веса моделей, используемые для разработки, не будут переданы внешним организациям. Изменения в компании произошли после того, как правительство США в начале этого года объявило о новых правилах, чтобы предотвратить экспорт конфиденциальных сведений о ПО для искусственного интеллекта.

OpenAI подтвердила, что недавно уволила некоторых членов команды, ответственных за защиту конфиденциальных данных. ПО для искусственного интеллекта полагается на несколько параметров, таких как веса входных данных. Это определяет ответ, который ПО даёт на запросы пользователей. Эти компоненты являются ключевым фактором дифференциации, среди прочего, для моделей и позволяют фирме конкурировать с другими.

Параметры программного обеспечения являются конфиденциальной информацией. Ранее в этом году уходящая администрация Байдена ввела новый набор правил, называемый Правилами распространения ИИ. Этот набор не только ограничил продажи графических процессоров Nvidia в большинстве стран мира, но и ограничил обмен весами моделей с враждебными странами. В новый набор правил было включено требование о том, чтобы веса моделей для самого передового программного обеспечения ИИ в США могли храниться за пределами США только в условиях строгой безопасности.

Правила требовали лицензии на передачу весов моделей пользователям в других странах. Администрация отметила, что «достоверные отчёты с открытым исходным кодом выявили компании Китайской Народной Республики (КНР), которые использовали иностранные дочерние компании интегральных схем». Этот риск, по словам правительства, был «ещё больше с весами моделей ИИ, которые, будучи извлечёнными злоумышленниками, могут быть скопированы и отправлены в любую точку мира мгновенно».

Компании в сфере ИИ также сталкиваются с рисками корпоративного шпионажа со стороны конкурентов или клиентов. Некоторые видели, как клиенты копируют их продукты после использования их в течение коротких периодов времени.