ChatGPT переходит на серверы Google

Компании Google и OpenAI конкурируют друг с другом в области искусственного интеллекта. Обе они предлагают одни из лучших ИИ-решений для Android-устройств. Это не мешает им заключить сделку о сотрудничестве в области ИИ.

По данным источников информационного агентства Reuters, OpenAI обратилась за помощью к Google с целью использовать её серверы для работы ChatGPT. Источники также сообщили, что сделка была завершена в мае. Ни одна из компаний не прокомментировала партнёрство, которое будет иметь важное значение для обеих сторон. Это победа для облачной инфраструктуры Google, поскольку партнёрство с OpenAI повышает её репутацию. Для OpenAI эта сделка означает меньшую зависимость от Microsoft.

В статье Reuters сказано, что сделка даёт Google возможность поставлять OpenAI облачные решения, которые предоставят «дополнительные вычислительные мощности» для обучения и запуска моделей ИИ, на которые опирается ChatGPT. Разработка велась в течение нескольких месяцев, но не могла быть реализована из-за партнёрства OpenAI с Microsoft. Оно не позволяло запускать ChatGPT на инфраструктуре центра обработки данных, отличной от Microsoft Azure.

В статье не уточняется, будет ли ChatGPT работать только на облачном решении Google. Как бы то ни было, OpenAI сможет в дальнейшем меньше полагаться на Microsoft. Всё это происходит в свете того, что во вторник ChatGPT столкнулся с масштабным сбоем по всему миру.

Хотя сбои в работе сервисов могут происходить по нескольким причинам, диверсификация может снизить их вероятность.