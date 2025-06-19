Сэм Альтман подтверждает запуск GPT-5 и готовит OpenAI к реструктуризации и IPO

Компания OpenAI продолжает сотрудничать с Microsoft в области ИИ. Также уже летом она собирается выпустить свою следующую большую модель GPT-5.

OpenAI имеет уникальную организационную структуру, в которой её некоммерческое подразделение сохраняет операционный контроль над своим коммерческим подразделением. У ориентированного на ИИ стартапа также есть креативная инвестиционная структура с Microsoft, где последняя предоставила $13 млрд финансирования в обмен на 49% долю в будущей прибыли. Microsoft также получает 20% от выручки OpenAI и сохраняет право на использование её интеллектуальной собственности до 2030 года.





Сейчас OpenAI оказывает давление на Microsoft, чтобы она пересмотрела условия их взаимного соглашения, согласно изданию The Information. В частности, OpenAI хочет, чтобы Microsoft приняла 33% долю в её коммерческом подразделении и отказалась от своих претензий на доход, будущую прибыль и интеллектуальную собственность стартапа ИИ. Эта реструктуризация, если она состоится, проложит путь для OpenAI к публичному размещению ценных бумаг.

Ещё OpenAI даёт скидки на корпоративные подписки на свой набор объединённых продуктов ИИ. В частности, компания предоставляет скидку на ChatGPT Enterprise на 10–20% для клиентов, которые покупают дополнительные продукты.

Это развитие событий происходит на фоне того, что xAI, главный конкурент OpenAI, как сообщается, сжигает $1 млрд наличными в месяц и, следовательно, пытается привлечь $9,3 млрд нового финансирования, согласно Bloomberg. xAI ожидает всего $500 млн дохода в этом году.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман провёл первый подкаст компании. Именно там было сказано, что модель GPT-5 будет выпущена летом. Конкретное число названо не было.