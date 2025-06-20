Планшет OnePlus может стать игровым устройством с компактным форматом и запуском в этом году

Согласно неофициальной информации, компания OnePlus разрабатывает игровой планшет. Инсайдер Weibo Smart Pikachu опубликовал некоторые характеристики планшета с «тестирования». Этот игровой планшет может иметь «простой дизайн». Неясно, что именно это значит. Недавно OnePlus изменила дизайн Pad 3 по сравнению с Pad 2, но только в отношении выреза камеры.

Информатор утверждает, что планшет будет обладать экраном размером 8 дюймов. OnePlus может дать разрешение 3K и частоту обновления 165 Гц. Это сделает игры чрезвычайно плавными.

Пользователи пока могут только гадать, когда этот планшет может поступить в продажу. Пока ничего не сказано официально. Есть предположения, что мы увидим игровой планшет OnePlus к концу года или даже в начале следующего.

Помимо слуха об игровом планшете, производитель готовит ряд устройств средней ценовой категории. В их число войдут смартфоны OnePlus Nord 5 и OnePlus Nord CE 5, наушники OnePlus Buds 4, планшет OnePlus Pad Lite и часы OnePlus Watch 3 43 мм. Эти продукты готовятся к запуску 8 июля.