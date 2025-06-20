Новый Galaxy S25 FE сохраняет многие черты предшественника с улучшенной камерой и экраном Super AMOLED

Появились изображения, которые дают первую возможность ознакомиться с внешним видом будущего смартфона Samsung Galaxy S25 FE. Дизайн довольно близок к последним аппаратам корейского производителя. Есть и несколько новшеств, таких как более тонкие рамки и корпус.

Согласно изображениям от инсайдера @OnLeaks, Galaxy S25 FE не сильно отличается от Galaxy S24 FE. Он получил похожие задние камеры со светодиодной вспышкой и аккуратное отверстие спереди.

Одно небольшое изменение касается профиля. Galaxy S25 FE должен стать тоньше. Его размеры составляют 161,4 x 76,6 x 7,4 мм.

По сравнению с флагманом Galaxy S25 у S25 FE чуть более широкие рамки. Ходят слухи, что Galaxy S25 FE унаследует некоторые характеристики от стандартного Galaxy S25. Среди них будет и улучшенная 12-мегапиксельная селфи-камера. Однако не стоит рассчитывать на получение производительности высшего уровня. Вместо процессора Snapdragon 8 Elite для Galaxy скорее всего будет применяться прошлогодний Exynos 2400, который использовался в линейке S24.

Считается, что Galaxy S25 FE получит экран Super AMOLED 6,7 дюйма с частотой обновления 120 Гц. Также можно рассчитывать на его яркость до 2600 нит.

Аппарат ждут между концом третьего и началом четвёртого квартала. Он может стать дороже прежнего на $50, то есть станет стоить около $700.