Графическая архитектура AMD GFX13 с HDMI 2.2 обеспечит до 80 Гбит/с пропускной способности и, возможно, получит DisplayPort 2.1b

Появились слухи относительно графической архитектуры AMD следующего поколения. Американский производитель, как ожидается, будет поддерживать до 80 Гбит/с на HDMI 2.2 на своей будущей графической архитектуре под кодовым названием GFX13. Окончательным названием может быть RDNA 5 или UDNA. Источником сведений стал инсайдер @Kepler_L2 на платформе X/Twitter.

Стандарт HDMI 2.2 был анонсирован в этом году и выпущен для производителей в первой половине 2025 года. Он увеличивает максимально допустимую скорость передачи данных до 96 Гбит/с и поддерживает протокол индикации задержки (LIP) для улучшения синхронизации звука и видео.

Инсайдер утверждает, что графические процессоры RDNA 5 будут поддерживать только режимы 64 Гбит/с и 80 Гбит/с. Это говорит о том, что режим 96 Гбит/с может не поддерживаться в новой архитектуре. Неизвестно, связано ли это с какими-то аппаратными ограничениями или поддержка будет добавлена позже.

Хотя информация относится к GFX13, не говорится, идёт речь о картах PRO или Radeon RX. Компания ранее использовала UHBR 13.5 (54 Гбит/с) для ориентированных на потребителей графических процессоров, чтобы снизить затраты, при этом поддерживая UHBR 20 (80 Гбит/с) на картах PRO. Пока неизвестно, даст ли AMD одинаковые возможности этим двум линейкам продуктов или разные.

Другим анонсированным ранее в этом году AMD является DisplayPort 2.1b, который сохраняет ту же максимальную пропускную способность 80 Гбит/с. Он поддерживает в три раза большую длину кабеля для соединений UHBR20 GPU–дисплей по сравнению с существующими сертифицированными VESA пассивными кабелями DP80.

Новый стандарт поддерживается графическими процессорами серий RTX 50 и RTX PRO Blackwell. На данный момент нет информации по поводу того, добавит ли AMD поддержку DisplayPort 2.1b в архитектуру GFX13.