Качество выше, но прирост производительности не всегда есть, а если и есть, то значительно ниже, чем с FSR 3.

Пользователь Reddit под псевдонимом Virtual-Cobbler-9930 утверждает, что смог задействовать технологию масштабирования AMD FSR 4 на видеокарте AMD Radeon RX 7900 XTX, которая официально данной технологией не поддерживается. Эксперимент удался в операционной системе Arch Linux с использованием драйверов Mesa, программного обеспечения Proton и OptiScaler. Результат неоднозначный: в целом качество изображения лучше, но проблемы есть, включая гораздо меньший прирост производительности, заметный при масштабировании в 4K разрешение и стремящийся к минимуму при более низких выходных разрешениях.

Источник изображения: Brecht Corbeel, Unsplash

По мнению пользователя, в 4K разрешении при режиме масштабирования «Качество» игра Cyberpunk 2077 выглядит заметно лучше с технологией AMD FSR 4 по сравнению с FSR 3. Но частота кадров с новой технологией примерно на 34% ниже. Включение FSR 4 в The Elder Scrolls IV: Oblivion имеет ещё больше смысла, так пользователю удалось избавиться от некоторых проблем FSR 3, но не всех: шлейфы за некоторыми движущимися объектами пропали, игра работает стабильнее, но артефакты на деревьях всё ещё присутствуют. Как и в предыдущем примере, в 4K разрешении производительность Radeon RX 7900 XTX с FSR 4 относительно FSR 3 снизилась примерно на треть.

Marvel Rivals стала той игрой, где пользователь не увидел особого смысла в FSR 4, качество изображения выше, но с учётом специфики жанра лучше отдать приоритет более высокой производительности, тем более, что FSR 3 в данном случае хорошо справляется с масштабированием, в частности, этому способствует художественный стиль игры.

По итогу: FSR 4 работает на Radeon RX 7900 XTX, но повышения производительности можно добиться далеко не во всех разрешениях и режимах, в любом случае прирост будет значительно меньше, чем с FSR 3. Возможно, это связано с производительностью видеокарт RDNA 3 в задачах, связанных с искусственным интеллектом. Например, в Tom’s Hardware указывают для RX 9070 XT теоретическую пиковую производительность на операциях INT4 более 1500 триллионов операций в секунду (TOPS), а для RX 7900 XTX — примерно 123 TOPS. Специалисты AMD ранее говорили об изучении возможностей для реализации поддержки FSR 4 на видеокартах прошлых поколений, но ничего не обещали.