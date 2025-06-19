Бета-версия клиента Steam показывает загрузку процессора, видеопамять и графики FPS в реальном времени

Компания Valve регулярно обновляет свой клиент Steam. На этот раз целью станет монитор производительности, который является частью оверлея Steam. Нынешняя версия показывает только число частоты кадров запущенной игры. Обновление предоставляет пользователю гораздо больше информации.

Теперь доступный через клиент Steam Beta, монитор производительности имеет несколько уровней детализации на выбор: FPS Single Value (исходная версия), FPS Detail & Graph, FPS Detail CPU & GPU Utilization, а также параметры FPS Detail & Graph, CPU, GPU и RAM Details. Каждый параметр добавляет всё больше информации к тому, что отображается пользователю в оверлее. Положение экрана, контрастность и насыщенность, а также прозрачность фона также можно настроить.

На изображении показана максимальная детализация, доступная пользователям. При этом во время игры отображается всё: от сгенерированных кадров до полезных графиков и информации о VRAM.

Монитор производительности может помочь вам понять частоту кадров (включая как генерацию кадров, так и базовую частоту кадров игры), а также может помочь вам увидеть, является ли загрузка ЦП или видеокарты узким местом. Вы можете увидеть, не хватает ли у вас системной или видеопамяти, и влияют ли эти факторы на производительность.

Valve заявила, что некоторые из этих функций в этом первоначальном бета-релизе будут доступны только на компьютерах с Windows. «Многие из них будут применяться к другим поддерживаемым операционным системам. Некоторые показатели не поддерживаются в других операционных системах, но дополнительная поддержка планируется позже», — добавила компания.

Чтобы опробовать новую функцию до того, как она станет доступна всем, можно переключиться на Steam Beta Client, перейдя в раздел приложения Настройки > Интерфейс и изменив раскрывающийся список Client Beta Participation на последнюю доступную версию. После этого, чтобы включить новый монитор производительности, перейдите в раздел Настройки > В игре и измените уровень детализации на желаемый.