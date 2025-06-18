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Консоли Xbox следующего поколения будут поддерживать магазины Steam и Epic Games Store
Microsoft подтверждает поддержку сторонних игр и сотрудничество с AMD в новых Xbox

Президент подразделения Microsoft Xbox Сара Бонд подтвердила, что следующая игровая консоль будет поддерживать игры из нескольких цифровых магазинов и обратную совместимость. Кроме того, недавно объявленное соглашение с AMD предполагает, что официальная портативная консоль Xbox также находится в разработке. Все будущие консоли Microsoft должны работать на чипах на базе AMD.

В одноминутном видео Бонд объясняет, что Microsoft будет совместно с AMD разрабатывать процессоры для нескольких новых устройств, предназначенных как для использования в гостиной, так и для портативных. Компании указали, что чип будет оснащён графикой следующего поколения и ИИ.

Хотя Бонд не упомянула Steam, она заявила, что Microsoft разрабатывает платформу, которая будет поддерживать несколько магазинов и устройств. Этот план может быть продолжением недавно анонсированных портативных устройств Xbox Ally, работающих под управлением Windows.

Новые портативные устройства от Asus заменят традиционный рабочий стол Windows на удобный для контроллера интерфейс. Он будет содержать Steam, Epic Games Store, Game Pass и программное обеспечение Microsoft Store. Отсутствие обратной совместимости с Xbox Series, Xbox One, Xbox 360 и оригинальными играми Xbox остаётся единственным недостатком.

AMD и без того выпускает CPU и GPU для каждой консоли Xbox, начиная с 360, а также для PlayStation 4 и 5. Однако анонс Microsoft подтверждает, что её будущие устройства не будут использовать готовые чипы AMD, такие как Ryzen AI Z2, на которых работают портативные устройства ROG Xbox Ally.


Это может противоречить предыдущим сообщениям о том, что Microsoft отменила планы по выпуску портативной Xbox в пользу поддержки существующих карманных ПК. Если AMD помогает разрабатывать несколько пользовательских чипсетов, по крайней мере один из них может отличаться от семейства Ryzen AI Z, войдя в состав мобильной консоли.

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#amd #microsoft #xbox
Источник: techspot.com
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