Серия Pixel 10 будет считывать отпечатки быстрее за счёт обновлённой ультразвуковой технологии

Прошлогодняя серия смартфонов Pixel 9 стала большим шагом вперёд в области биометрии. Впервые Google стала применять ультразвуковые датчики вместо старых, более медленных оптических датчиков. Теперь сообщается, что предстоящая серия аппаратов Pixel 10 может получить ещё одно обновление датчика отпечатков пальцев.

В отчёте издания Android Headlines подробностей немного, но сказано, что серия Pixel 10 будет оснащена обновлёнными ультразвуковыми датчиками отпечатков. Новые датчики позволят считывать отпечатки быстрее, поэтому разблокировки экрана нужно будет ждать меньше прежнего.

Аппараты серии Pixel 10 сохранят те же безопасные функции разблокировки по лицу, которые Google предлагала ещё в Pixel 8. В отличие от Face ID от Apple, реализация разблокировки по лицу от Google использует стандартную фронтальную камеру, а не инфракрасные датчики. Это означает, что она не работает в темноте.

Оптические сканеры отпечатков пальцев, как в Pixel 8, 7 и 6, освещают палец, чтобы считывать рисунок на нём с помощью специального оптического датчика, встроенного под стеклом экрана. Ультразвуковые датчики вместо этого используют ультразвуковые звуковые волны, которые отражаются от выступов на отпечатке пальца. Датчик может улавливать различия в звуковых волнах, сообщая телефону, следует ли разблокироваться на основе совпадения отпечатков.

Ждать осталось недолго, поскольку серия Pixel 10 поступит в продажу в августе.