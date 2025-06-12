Обновление снижает ёмкость аккумулятора Pixel 6a после 400 циклов зарядки для предотвращения перегрева

Очередной случай взрыва аккумулятора смартфона Pixel 6a произошёл месяц назад, когда пользователь сообщил, что смартфон «самопроизвольно загорелся посреди ночи». Были и другие жалобы на перегрев аппарата средней ценовой категории. Это побудило Google начать распространение обязательного обновления, которое должно предотвратить возникновение опасных эпизодов. К сожалению, это решение будет принято за счёт производительности зарядки и ёмкости аккумулятора.

Представитель Google Алекс Морикони рассказал об обновлении программного обеспечения для Pixel 6a, которое может снизить перегрев аккумулятора. Компания свяжется с затронутыми клиентами в июле. После этого определённый процент пользователей получит обновление.

«Некоторым телефонам Pixel 6a потребуется обязательное обновление программного обеспечения, чтобы снизить риск потенциального перегрева батареи. Обновление включит функции управления батареей, которые снизят ёмкость и производительность зарядки после того, как батарея достигнет 400 циклов зарядки».

Владельцы смартфонов обычно держат свои устройства в течение нескольких лет. Pixel 6a должен получать обновления программного обеспечения до июня 2027 года. Быть может, Google задумается о переходе на более энергоэффективные компоненты, такие как процессоры Tensor G5 для смартфонов Pixel 10. Они должны выпускаться на техпроцессе 3 нм второго поколения от TSMC.

К сожалению, вместо того чтобы перейти на более продвинутые модемы 5G производства MediaTek, Google использует чипы Samsung. Связано это с желанием снизить стоимость компонентов или Samsung предложила Google выгодную сделку — неизвестно.