Очередной случай взрыва аккумулятора смартфона Pixel 6a произошёл месяц назад, когда пользователь сообщил, что смартфон «самопроизвольно загорелся посреди ночи». Были и другие жалобы на перегрев аппарата средней ценовой категории. Это побудило Google начать распространение обязательного обновления, которое должно предотвратить возникновение опасных эпизодов. К сожалению, это решение будет принято за счёт производительности зарядки и ёмкости аккумулятора.
Представитель Google Алекс Морикони рассказал об обновлении программного обеспечения для Pixel 6a, которое может снизить перегрев аккумулятора. Компания свяжется с затронутыми клиентами в июле. После этого определённый процент пользователей получит обновление.
«Некоторым телефонам Pixel 6a потребуется обязательное обновление программного обеспечения, чтобы снизить риск потенциального перегрева батареи. Обновление включит функции управления батареей, которые снизят ёмкость и производительность зарядки после того, как батарея достигнет 400 циклов зарядки».
Владельцы смартфонов обычно держат свои устройства в течение нескольких лет. Pixel 6a должен получать обновления программного обеспечения до июня 2027 года. Быть может, Google задумается о переходе на более энергоэффективные компоненты, такие как процессоры Tensor G5 для смартфонов Pixel 10. Они должны выпускаться на техпроцессе 3 нм второго поколения от TSMC.
К сожалению, вместо того чтобы перейти на более продвинутые модемы 5G производства MediaTek, Google использует чипы Samsung. Связано это с желанием снизить стоимость компонентов или Samsung предложила Google выгодную сделку — неизвестно.