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Google открывает доступ к моделям Gemini 2.5 для всех пользователей
Gemini 2.5 Flash и Pro переходят в стабильный релиз, а Flash-Lite тестируют разработчики

Несколько лет назад компания OpenAI продемонстрировала, насколько мощными могут быть инструменты искусственного интеллекта, представив ChatGPT. Он навсегда изменил взаимодействие людей с ИИ. Крупные компании вроде Google или Microsoft не могли пройти мимо такой возможности и решили представить собственные инструменты ИИ.

Усилия Google привели к появлению Bard, который трансформировался в Gemini. С момента его появления он развивался с различными моделями и уровнями обслуживания. На этой неделе Google сообщила, что модели Gemini 2.5 Flash и Pro становятся доступными на бесплатных тарифах, как только выйдут в стабильный релиз. Также представлена новая модель, доступная сейчас в стадии предварительного просмотра, под названием Gemini 2.5 Flash-Lite.

Это новшество больше нацелено на разработчиков. По словам представителей компании, Gemini 2.5 Flash-Lite является самой быстрой на данный момент моделью. Разработчики могут начать работать с этой моделью в предварительной версии уже сегодня. Была представлена таблица, в которой подробно описано, как работает каждая из моделей Gemini 2.5 и сколько она стоит с точки зрения входных и выходных данных.

Для среднестатистических пользователей остаётся открытым вопрос, как применять эти инструменты и насколько полезными они могут быть, когда они внедряются в новые приложения и сервисы. Google наверняка продемонстрирует свои функции ИИ в своих последних продуктах, таких как Pixel 10, релиз которого уже не за горами.

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#google #gemini
Источник: androidpolice.com
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spoonch
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xD
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spoonch
08:07
Чей?
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spoonch
08:06
Согласен, в статье указано что FG сжирает и без того ограниченную память у нвидии
Лучшая видеокарта за ~30к: детальный разбор Intel, NVIDIA и AMD.
spoonch
08:04
Понимаю, бюджет 30к поэтому и решил писать пост сам склоняюсь к арке 580. Перейти с 580 рыксы на 580 арку xD
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