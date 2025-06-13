Масштабный сбой Google Cloud затронул YouTube, Gmail, Meet и другие платформы

В четверг у пользователей по всему миру возникли трудности с доступом к сервисам Google. Частичный сбой затронул многие приложения и сервисы компании. Были сообщения о проблемах в работе Google Home/Nest, Cloud, Firebase и многих других систем.

На сервисе DownDetector говорилось о сбоях в Google.com, Cloud, Nest, Meet, Drive, Maps, YouTube, Gmail и Gemini, и не только. В социальных сетях было много сообщений о связанных с Google Cloud сбоях, которые затрагивают и другие онлайн-сервисы. Между тем Amazon Web Services тоже частично вышли из строя, как и Cloudflare.

Затем работа сервисов Google начала возвращаться в норму, и число сообщений в DownDetector уменьшилось. Компания признала сбой в продуктах Workspace и Cloud, причём единственным затронутым продуктом Workspace был Meet. Однако в Google Cloud «множество» продуктов испытывают проблемы.

Cloudflare сообщила, что сбой был вызван «ограниченным количеством сервисов», которые используют Google Cloud. В итоге все сервисы вернулись к нормальной работе. В разговоре с представителями издания 9to5Google в Amazon подтвердили, что никаких сбоев в её системах не было. Cloudflare опубликовала в своём блоге описание сбоя.