Популярные порты PlayStation вновь доступны в Steam по всему миру

В 2023 году Sony начала внедрять региональную блокировку на ПК. Этот шаг затронул более 100 стран, ограничив покупку популярных портов PlayStation и доступ к онлайн-сервисам для ряда регионов. Похоже, теперь компания открывает доступ для этих стран.

Хотя Sony не делала официальных заявлений, пользователи в этих регионах начали видеть, как большая часть каталога издателя снова появляется на их платформах магазина Steam.

Изменение можно увидеть и в историях затронутых игр в SteamDB. Например, в Helldivers 2, заблокированной ранее многопользовательской игре, можно увидеть, что флаг «PurchaseRestrictedCountries» 13 июня был удалён из большого количества стран.

В 2023 году Sony начала требовать наличия учётной записи PlayStation Network для своих портов на ПК, даже для игр, в которых не было сетевых элементов. После негативных отзывов, особенно по поводу Helldivers 2, компания изменила курс и сделала учётные записи на ПК необязательными. К сожалению, она не сняла региональные ограничения, которые наложила на страны, официально не поддерживающие аккаунты PlayStation Network. Таких стран свыше 100.

Возможно, компания передумала с выпуском на ПК игры Stellar Blade. На платформе Steam у неё уже примерно 200000 одновременно играющих. Хотя изначально демоверсия имела региональные ограничения, разработчик добился от Sony снятия блокировки. Через несколько дней почти весь каталог игр PlayStation также остался без блокировок. Исключением является игра Ghost of Tsushima, в которой региональная блокировка сохранилась.