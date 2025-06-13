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ddr22
PlayStation работает над новым портативным устройством с ИИ-апскейлом
Новые утечки раскрывают технические детали возможного конкурента Steam Deck и Xbox Ally

Пользователь KeplerL2 на форуме NeoGAF поделился информацией о предполагаемой портативной консоли PlayStation. По его данным, устройство будет оснащено 16 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5X, что больше, чем у PS5 Pro, и получит внушительный объём кэша: 4 МБ L2 и 16 МБ MALL, чего нет в текущих домашних системах Sony. Это должно компенсировать более низкую пропускную способность памяти по сравнению с PS5.

Ожидается, что новое устройство будет использовать процессор AMD, а также функцию ИИ-апскейлинга изображения. Это позволит запускать игры для PS5 без потери производительности, хотя разрешение и уровень детализации будут снижены. Таким образом, это не просто облачное решение, как PlayStation Portal, а полноценная портативная система, которая может работать с играми локально.

Согласно слухам, внутреннее название проекта — Jupiter, а массовое производство начнётся не раньше 2028 года. Это вызывает вопросы, так как ранее сообщалось, что PS6 может дебютировать уже в 2027 году. Если эти данные верны, то портативка может выйти одновременно с новой домашней консолью от Sony.

В то же время Microsoft уже представила свои игровые портативные устройства — ROG Xbox Ally и ROG Xbox Ally X. Они используют чипы Ryzen Z2A и Z2 AI Extreme соответственно и будут доступны уже к концу 2025 года. Это даёт Xbox преимущество на рынке портативных геймпадов, оставляя PlayStation пока только в стадии слухов и теорий.

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#playstation
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