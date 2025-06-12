Пока неясно, когда портативная консоль будет выпущена, поскольку некоторые слухи указывают на релиз в 2028 году, а другие намекают на 2027 год

Ходят слухи, что бренды Xbox и PlayStation работают над портативными консолями, и хотя Xbox сделала определенные заявления о своем устройстве, портативная консоль PlayStation все еще остается загадкой. Было довольно много утечек и слухов, намекающих на её некоторые возможности, и теперь от одного из источников всплыла дополнительная информация. Инсайдер утверждает, что портативная консоль PlayStation будет включать 16 ГБ оперативной памяти, ИИ-масштабирование и больший объем кэш-памяти, чем у PS5.

Согласно информации от пользователя под ником KeplerL2 на форуме NeoGAF, портативная консоль PlayStation будет использовать 16 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR5X, поскольку LPDDR6 еще появится не скоро. Она будет иметь треть пропускной способности памяти PS5, но получит больший объем кэш-памяти и улучшенное сжатие. Кроме того, портативная консоль будет включать 4 МБ кэша L2 и 16 МБ кэша. Это должно компенсировать более низкую пропускную способность портативной консоли.

Инсайдер также добавляет, что портативная консоль PlayStation будет единственной на базе оборудования AMD с масштабированием с помощью искусственного интеллекта, по крайней мере, в ближайшем будущем. Это должно позволить устройству запускать игры PlayStation 5 изначально, хотя и с более низким разрешением и качеством.

В мае слухи о портативной консоли PlayStation утверждали, что она будет работать на 2-нм чипе от Samsung. Было заявлено, что портативная консоль имеет кодовое название «Jupiter» внутри компании и, что она не поступит в массовое производство ранее 2028 года. Эти сроки не совпадают с другими утечками или с семилетним циклом выпуска консолей Sony, который предполагает запуск PlayStation 6 в 2027 году. И, как сообщается, портативная консоль появится вместе с PS6.

С другой стороны, устройства ROG Xbox Ally и ROG Xbox Ally X были представлены в качестве портативных консолей Xbox, которые будут работать на базе процессоров AMD Ryzen Z2A и Ryzen Z2 AI Extreme соответственно, а также поступят в продажу в конце этого года.