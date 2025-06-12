Проект столкнулся с многочисленными проблемами ещё до официального релиза.

Игра MindsEye от студии Build A Rocket Boy столкнулась с чередой серьёзных проблем ещё до запуска. Ситуация осложнилась, когда за неделю до релиза два ключевых руководителя покинули студию. Вдобавок, финальный трейлер вместо ожидаемого ажиотажа вызвал новую волну критики со стороны игрового сообщества. Положение усугубило спорное заявление одного из руководителей студии об оплаченных негативных отзывах.

Ещё до релиза стали очевидны технические проблемы проекта. Розничные магазины нарушили дату выхода, начав продажу физических копий заранее, при этом на дисках отсутствовал важный патч первого дня. На практике игра демонстрирует слабую оптимизацию. Даже GeForce RTX 5090 с трудом достигает 60 FPS в 4K с использованием технологий DLSS и Frame Generation. Консольные версии и вовсе заблокированы на 30 FPS.

Ситуация достигла такого накала, что PlayStation начала массово удовлетворять запросы на возврат средств. Основанием для этого послужило несоответствие заявленным характеристикам, в частности обещание поддержки 60 FPS на PS5 Pro. Также определённую роль сыграло большое количество технические проблемы. Представители службы поддержки PlayStation в переписке с игроками отмечают, что обычно политика магазина не предусматривает возвратов за загруженные игры. Однако в данном случае делаются исключения.

Примечательно, что студия отменила запланированную спонсируемую трансляцию игры. Это может свидетельствовать о попытке минимизировать публичную демонстрацию проблем проекта. Текущая ситуация ещё не достигла масштабов известного провала Cyberpunk 2077, которую PlayStation пришлось удалять из магазина. Однако первые оценки игрового сообщества звучат неутешительно. Многие обозреватели считают, что MindsEye нуждается в серьёзной и продолжительной доработке, чтобы оправдать ожидания игроков.