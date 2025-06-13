Жизненный цикл GPU Intel Arc Alchemist подходит к концу

Видеокартам Arc Alchemist ещё не исполнилось три года, но их будущее уже определено. Intel объявила об окончании производства многих моделей этой серии. Линейка Alchemist, выпущенная в октябре 2022 года, скоро будет снята с производства, согласно последним уведомлениям, опубликованным на веб-сайте Intel.

Как заметил инсайдер @momomo_us, самые быстрые карты Alchemist, Arc A750 и Arc A770, будут сняты с производства в этом году. A750 будет снят с производства раньше других — 27 июня. Это будет последний день заказов, а отгрузка будет прекращена 26 сентября. Есть ещё один связанный с A750 документ, в котором указаны даты 30 июня и 30 сентября.

Что касается Arc A770, GPU будет снят с производства 18 ноября, а его последняя дата отгрузки — 20 мая 2026 года. Таким образом, у производителей есть всего пара месяцев, чтобы разместить заказы на A770. Они могут продавать карты в течение первой половины 2026 года.

Наряду с A770 есть несколько мобильных GPU Arc Alchemist, которые также будут сняты с производства. К ним относятся A530M, A350M, A730M, A770M, A570M и A370M. На данный момент только Arc A380 и A580 остались без официального срока прекращения поддержки. Вполне вероятно, что и они скоро будут сняты с производства, поскольку новая линейка Battlemage уже вышла на рынок.

Arc Alchemist от Intel были одними из первых попыток компании потягаться с AMD и NVIDIA на рынке дискретных видеокарт. Хотя она не преуспела, как ожидалось, Intel продолжает свой путь по разработке более новых и более мощных дискретных графических процессоров для геймеров. К сожалению, линейка Battlemage также не произвела впечатления на рынок. Быть может, с графическими процессорами Celestial на базе архитектуры Xe3 Intel сможет предложить более привлекательный вариант.