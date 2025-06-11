PresentMon, программное обеспечение Intel с открытым исходным кодом для захвата и анализа кадров, недавно было обновлено: новые возможности и улучшения для безопасности.

В Intel обновили программное обеспечение PresentMon до версии 2.3.1, решив ряд проблем и добавив новые метрики, сообщает VideoCardz. Авторы ресурса полагают, что программа тоже была затронута проблемой с драйвером WinRing0, который из-за существующей уязвимости стал распознаваться антивирусом «Защитник Windows», как вредоносный. Эта проблема затронула множество известных программ, что вынудило разработчиков оперативно вносить изменения. Так или иначе, новой версии PresentMon теперь не требуются права администратора.

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В PresentMon 2.3.1 появилась поддержка новых параметров, которые можно отслеживать на видеокартах Battlemage. К этим параметрам относятся эффективная частота работы графического процессора и эффективная пропускная способность памяти, температура регулятора напряжения, полная мощность видеокарты (Total Board Power, TBP), а также ряд процентных значений: скорость вращения вентиляторов, мощность, температура, напряжение.

Появились новые индикаторы для отображения в оверлее: FPS Display — частота кадров, отображаемых на экране (отрисованных видеокартой); FPS App — частота кадров с учётом сгенерированных кадров; FPS Presents — измеряет, как часто кадры передаются графическому процессору. С полным списком изменений можно ознакомиться в репозитории программы на платформе GitHub.

Intel PresentMon — открытый и бесплатный инструмент с собственным оверлеем. Он используется в основе множества других известных программ, например, RivaTuner Statistics Server.