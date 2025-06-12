Новая видеокарта Intel Arc может получить чип BMG-G31 и до 32 ядер Xe2

Сообщается, что Intel готовит очередную видеокарту Battlemage, которая будет предлагать новейший интерфейс PCIe 5.0 с поддержкой 16 линий PCIe. Организация PCI-SIG добавляет 99CMLN с интерфейсом PCIe 5.0 x16 в свою базу данных.

Там она зарегистрирована под кодовым названием 99CMLN. Таблица показывает, что это продукт из серии Intel Arc Battlemage. Это первый продукт с интерфейсом PCIe 5.0 x16. Инсайдер @KOMACHI_ENSAKA заметил дату добавления (9 мая 2025). Ещё две карты Arc Battlemage с кодовыми названиями 99CGHV и 99CW89 были добавлены днём. Это могут быть модели Arc Pro B60 и B50.

Основные карты серии Arc Battlemage, Arc B570 и B580, имеют интерфейс PCIe 4.0, а не PCIe 5.0. Карты Pro Battlemage используют тот же чип BMG-G21, что и Arc B570 и B580, но они предлагают новейший интерфейс PCIe 5.0, хотя доступное количество линий PCIe не изменилось. Возможно, что 99CMLN может относиться к другой, но более мощной видеокарте Pro Battlemage, но также может быть и более крупным родственником B580.

Слухи о Arc B770 ходят уже некоторое время. Intel не отрицает существование такой карты и может выпустить её в ближайшие месяцы. Если Arc B770 появится с интерфейсом PCIe 5.0, это может не повлиять на её производительность. Интерфейс PCIe 4.0 и без того достаточно быстр, чтобы передавать достаточно данных по линиям. Nvidia и AMD уже перешли на интерфейс Gen 5.0, так что Intel может не хотеть отставать от них.

Согласно некоторым утечкам, Arc B770 может использовать чип BMG-G31 и содержать от 24 до 32 ядер Xe2 и 16 ГБ памяти GDDR6 с 256-битной шиной памяти.