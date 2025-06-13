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Nubia Pad Pro выходит на мировой рынок с экраном 144 Гц и Snapdragon 8 Gen 3
Планшет Nubia Pad Pro с Android 15, экраном 2,8K и памятью до 1 ТБ доступен для предзаказа

Компания Nubia официально выпустила планшет Nubia Pad Pro для мировых рынков после его дебюта в Китае в начале этого года. Он входит в категорию премиальных планшетов на Android с премиальными компонентами, тонким цельнометаллическим корпусом и высоким уровнем производительности.

Планшет получил экран IPS LCD 10,9 дюйма с разрешением 2880×1800 пикселей и плотностью пикселей 309 ppi. Поддерживается переменная частота обновления 144 Гц и частота дискретизации касания 840 Гц, что должно дать отзывчивость для игр и многозадачности. Это 10-битная панель с сертификатом ZREAL True Color HD, что означает насыщенные и точные цвета в разных сценариях применения.

Устройство работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 3 с оперативной памятью LPDDR5X и хранилищем UFS 4.0. Планшет может иметь до 16 ГБ памяти и хранилище до 1 ТБ. Nubia заявляет, что устройство получило оценку в AnTuTu в 2,32 млн. В это внесла вклад шестислойная система отвода тепла с термогелем, медной фольгой и графеном.

Планшет поставляется с ОС Android 15 и интерфейсом MyOS 15.0 от Nubia. Программное обеспечение обеспечивает взаимодействие со смартфонами, ПК и другими устройствами. Pad Pro может функционировать как беспроводной дополнительный дисплей для ПК.

Сзади находится камера 13 Мп, а спереди — 20 Мп для видеозвонков и селфи. Внутри корпуса толщиной 7,3 мм размещён аккумулятор ёмкостью 10100 мА·ч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 66 Вт через USB Type-C. Pad Pro весит всего 523 грамма, что делает его очень портативным.

Ещё планшет оснащён четырьмя динамиками со звуковыми эффектами DTS:X Ultra. Стандарты подключения включают в себя Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB Type-C и NFC. Nubia также предлагает магнитную клавиатуру с 78 клавишами, которая обеспечивает набор текста в стиле ноутбука с ходом клавиш 1,3 мм, стеклянной сенсорной панелью и регулируемым механизмом наклона. Клавиатура продаётся отдельно за $110.

Nubia Pad Pro предлагается в трёх конфигурациях:

  • Вариант 8 ГБ + 256 ГБ: 419 евро
  • Вариант 12 ГБ + 256 ГБ: 489 евро
  • Вариант 16 ГБ + 512 ГБ: 579 евро

Предварительные заказы уже открыты. Продажи начнутся 24 июня.

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#планшеты #nubia
Источник: gizmochina.com
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