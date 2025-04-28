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Представлен смартфон Nubia Z70S Ultra с 50-мегапиксельной камерой и аккумулятором ёмкостью 6600 мАч
Компания ZTE анонсировала nubia Z70S Ultra с улучшенной камерой, аккумулятором ёмкостью 6600 мАч и защитой Gorilla Glass 7i

В конце прошлого года ZTE выпустила nubia Z70 Ultra — камерофон на процессоре Snapdragon 8 Elite. Теперь компания представила версию с S — с увеличенным сенсором основной камеры на 35 мм и аккумулятором большей ёмкости. Ещё был анонсирован флагманский планшет nubia Tablet Pro.

nubia Z70S Ultra обладает сенсором 1/1,3 дюйма 50 Мп OmniVision Light Fusion 900. Оригинальный Z70 Ultra имеет меньший сенсор 1/1,56 дюйма (Sony IMX906). Новая камера получила фиксированный объектив f/1,7 на 35 мм вместо переменного объектива предыдущей модели (f/1,6–f/4,0).

Телеобъектив на 70 мм использует сенсор 1/2 дюйма 64 Мп с объективом f/2,48 и оптической стабилизацией. Третья камера — это сверхширокоугольный модуль на 50 Мп с углом обзора 122°, объективом 13 мм f/2,0 и автофокусом, который позволяет снимать макро с расстояния всего 2,5 см/1 дюйм.

Предлагается использовать отдельную кнопку спуска затвора. С её помощью можно быстро запустить камеру с заблокированного телефона, просто удерживая кнопку, а затем сразу сделать снимок, не убирая палец.

Другое улучшение nubia Z70S Ultra — это аккумулятор 6600 мАч вместо 6150 мАч у оригинала. Телефон поддерживает проводную зарядку мощностью 80 Вт. Размеры устройства остались прежними — 164,3 × 77,1 × 8,6 мм и вес 228 г.

Остальные характеристики без изменений — большой экран OLED 6,85 дюйма без вырезов благодаря селфи-камере внутри. Частота обновления 144 Гц, разрешение 1216 × 2688 пикселей. Это 10-битная панель BOE Q9+ с полным покрытием цветового диапазона DCI-P3 и высокочастотным ШИМ-затемнением 2592 Гц. Одно небольшое изменение — это стекло: вместо стекла Longxi 2 поколения теперь используется Gorilla Glass 7i.


Телефон работает на Snapdragon 8 Elite с объёмом памяти до 16 ГБ LPDDR5X и хранилищем до 1 ТБ UFS 4.0. Также есть специальная версия с 24 ГБ памяти.

Задняя панель выполнена с использованием нанотекстуры для создания узора, напоминающего кожу. Телефон имеет рейтинг защиты IP68 (погружение на 1,5 м на 30 минут) и IP69 (водяная струя до 90°).

nubia Z70S Ultra доступен в цветах Twilight и Melting Gold (последний вариант только для версий на 256 ГБ и 512 ГБ). Базовая модель 12/256 ГБ стоит 4600 юаней ($630).

Анонсирован также планшет nubia Tablet Pro с экраном LCD 10,9 дюйма с частотой обновления 144 Гц и 10-битной цветопередачей. Панель имеет разрешение 2880 × 1800 пикселей (соотношение сторон 16:10) и окружена четырьмя динамиками (камеры объёмом 6,4 см³) с поддержкой DTS:X.

Планшет работает на Snapdragon 8 Gen 3 с объёмом памяти до 16 ГБ LPDDR5X и хранилищем до 1 ТБ. Охлаждение обеспечивается медной фольгой, графеном и термопастой, которые отводят тепло к алюминиевой рамке корпуса.

Внутри установлен аккумулятор ёмкостью 10100 мАч с поддержкой зарядки 66 Вт. Толщина планшета составляет 7,3 мм, вес — 523 г. На нижней грани планшета есть контакты для подключения чехла-клавиатуры. Клавиши имеют ход 1,3 мм и ножничный механизм. Тачпад распознаёт более 12 жестов. Также доступен стилус.

nubia Tablet Pro можно найти в онлайн-магазине ZTE в Китае. Базовая модель 8/256 ГБ стоит 2800 юаней ($385), доступны цвета Titanium Black и Aurora Silver.

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#смартфоны #nubia
Источник: gsmarena.com
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