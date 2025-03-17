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Nubia выпустила Red Magic Cooler 6 и 6 Air с охлаждением до 44 °C и RGB-подсветкой
Nubia поможет охлаждать мобильные устройства своими аксессуарами

Компания Nubia анонсировала Red Magic Cooler 6 и Red Magic Cooler 6 Air, расширяя линейку игровых аксессуаров. Эти системы охлаждения уже доступны на китайском рынке по цене 199 юаней ($27) и 119 юаней ($16) соответственно, предлагая геймерам способ справляться с перегревом во время игр. Теперь компания выпустила флагманский вариант Red Magic Cooler 6 Pro.

Это продвинутое решение для охлаждения, созданное для геймеров. Оно оснащено прочным термоэлектрическим модулем (TEC) в паре с пластиной высокой плотности 40×40 мм, что значительно улучшает рассеивание тепла. Устройство использует 3D-дизайн воздушного потока, направляя охлаждённый воздух вверх и вниз, предотвращая скопление тепла и обеспечивая комфорт для рук.

Этот кулер оборудован высокоскоростным вентилятором, который увеличивает поток воздуха на 20 %, повышая эффективность охлаждения при минимальном уровне шума. Он работает на пиковой мощности 30 Вт со стабильной производительностью 25 Вт, позволяя снизить температуру до 44 °C для поддержания высокой производительности в тяжёлых играх. Также предусмотрена интеллектуальная система управления температурой с плавной регулировкой скорости и точной настройкой уровней охлаждения в реальном времени.

Устройство получило настраиваемую RGB-подсветку, как и полагается игровому аксессуару. Его корпус из литого алюминиевого сплава и радиатор с графеновым покрытием повышают теплопроводность на 34 %. Также имеется резьбовое крепление, что делает устройство совместимым со штативами. Оно поддерживает смартфоны с шириной от 70 мм до 85 мм и использует интерфейс USB Type-C для питания.

Для желающих получить более компактное решение Red Magic Cooler 6 Air предлагает лёгкий дизайн — всего 45 г при толщине 19 мм. Он оснащён семилопастным вентилятором на 7 000 об/мин, обеспечивающим эффективное рассеивание тепла при низком уровне шума в 32 дБ. Несмотря на компактные размеры, устройство работает с мощностью 15 Вт, снижая температуру гаджета до 3 °C.

Кулер оснащён системой крепления в двух режимах: магнитным креплением и зажимным механизмом. Также предусмотрена механическая кнопка защиты от случайных нажатий, позволяющая легко переключаться между режимами «Сильное охлаждение» и «Тихий режим». В комплекте идёт RGB-подсветка. Устройство работает через интерфейс USB Type-C.

#nubia
Источник: gizmochina.com
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