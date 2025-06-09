Характеристики аккумулятора, вероятно, снова разочаруют, но корпус Galaxy S26 Ultra будет тоньше.

Ожидается, что Galaxy S26 Ultra будет тоньше и получит улучшения в области искусственного интеллекта (Galaxy AI). Однако, судя по информации от инсайдеров, таких как Ice Universe и @PandaFlashPro, значительных изменений в камере и емкости аккумулятора ждать не стоит.

По мнению @PandaFlashPro, уменьшение толщины корпуса может негативно сказаться на ёмкости аккумулятора. Несмотря на пожелания пользователей, даже если аккумулятор в преемнике Galaxy S25 Ultra будет увеличен, он вряд ли достигнет ожидаемых 7000 мАч, как у некоторых китайских конкурентов (например, Xiaomi 16 или Vivo X300 Pro Mini).

В то время как китайские флагманы 2026 года с диагональю 6,7–6,9 дюйма, вероятно, будут оснащены аккумуляторами ёмкостью около 8000 мАч, у Galaxy S26 Ultra, по слухам, будет аккумулятор всего лишь на 400 мАч больше, чем у его предшественника — 5400 мАч.

Кроме того, согласно источнику, Samsung не планирует использовать быструю зарядку мощностью 65 Вт. Ожидается, что дисплей будет иметь частоту обновления 120 Гц и классическую камеру, вместо подэкранной. Это может быть обосновано с точки зрения качества изображения.

Важно отметить, что спецификации еще не окончательные, и есть небольшая вероятность, что инсайдер ошибается в своих прогнозах.