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smushik
Samsung Galaxy S26 Ultra будет оснащён аккумулятором ёмкостью менее 5400 мАч
Характеристики аккумулятора, вероятно, снова разочаруют, но корпус Galaxy S26 Ultra будет тоньше.

Ожидается, что Galaxy S26 Ultra будет тоньше и получит улучшения в области искусственного интеллекта (Galaxy AI). Однако, судя по информации от инсайдеров, таких как Ice Universe и @PandaFlashPro, значительных изменений в камере и емкости аккумулятора ждать не стоит.

По мнению @PandaFlashPro, уменьшение толщины корпуса может негативно сказаться на ёмкости аккумулятора. Несмотря на пожелания пользователей, даже если аккумулятор в преемнике Galaxy S25 Ultra будет увеличен, он вряд ли достигнет ожидаемых 7000 мАч, как у некоторых китайских конкурентов (например, Xiaomi 16 или Vivo X300 Pro Mini).

В то время как китайские флагманы 2026 года с диагональю 6,7–6,9 дюйма, вероятно, будут оснащены аккумуляторами ёмкостью около 8000 мАч, у Galaxy S26 Ultra, по слухам, будет аккумулятор всего лишь на 400 мАч больше, чем у его предшественника — 5400 мАч.

Кроме того, согласно источнику, Samsung не планирует использовать быструю зарядку мощностью 65 Вт. Ожидается, что дисплей будет иметь частоту обновления 120 Гц и классическую камеру, вместо подэкранной. Это может быть обосновано с точки зрения качества изображения.

Важно отметить, что спецификации еще не окончательные, и есть небольшая вероятность, что инсайдер ошибается в своих прогнозах.

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#sumsung #s26 ultra
Источник: x.com
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