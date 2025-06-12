Внедорожник BMW XM 2026 года будет доступен только в самой мощной версии Label с обновлённым стилем и улучшенной зарядкой

Внедорожник BMW XM был представлен несколько лет назад с большой помпой. Это была вторая когда-либо созданная модель M. Однако шумиха в итоге так и не смогла привлечь покупателей в достаточном количестве, как на то рассчитывали в BMW. Продажи внедорожника рухнули, несмотря на заявление, что он является самым мощным дорожным автомобилем, когда-либо созданным BMW.

Оставлять это без внимания производитель не может. Было принято решение отказаться от стандартного XM на 2026 год. Есть также некоторые обновления, но ничего радикального.

Мощность BMW XM придаёт двигатель S68 twin-turbo V8. Двигатель объёмом 4,4 литра выдавал 483 л.с. в стандартной модели XM и был модернизирован до 577 л.с. для XM Label. Оба использовали один электродвигатель, интегрированный с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, который выдаёт 194 л.с. и 279 Н·м крутящего момента. Модель Label, благодаря своим 738 л.с. и соответствующему крутящему моменту, способна разгоняться от 0 до 100 км/ч за 3,6 секунды вместо 4,1 секунды у базовой модели.

BMW снабжает XM Label новой анимацией освещения для 2025 года. Немецкий автопроизводитель утверждает, что это делает его «особенно впечатляющим после наступления темноты». Новый дизайн 23-дюймовых колёс завершает смену стиля.

Если есть подходящее зарядное устройство, можно будет зарядить аккумулятор XM 2026 года немного быстрее. Зарядка переменного тока 2-го уровня для 19,2 кВт·ч-пакета теперь может осуществляться на мощности до 11 кВт вместо 7,4 кВт.

За пределами США XM продаётся как шестицилиндровая модель M-Lite под названием XM 50e. Эта версия выдаёт 469 л.с., из которых 308 л.с. приходится на бензиновый двигатель, а остальное — на электричество. XM 50e продаётся ненамного лучше, чем его более мощные и дорогие собратья.

Сообщить цену BMW XM 2026 года производитель обещает позднее. Но, учитывая что XM Label 2025 года стоит от $186700, новая модель вряд ли станет дешевле.