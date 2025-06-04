Google тестирует режим экшен-камеры для видео в смартфонах Pixel 10

По мере приближения анонса смартфонов Google Pixel 10 появляется всё больше информации об этих аппаратах. Только на этой неделе появились новые рингтоны и системные звуки Pixel 10, впервые показалась модель Pro, а отчёт пролил свет на доступность линейки.

Теперь новая утечка показывает, что Google запланировала в Pixel 10 ряд нововведений для стабилизации съёмки видео.

Когда Google выпустила Pixel 2 в 2017 году, она удивила технологией Fused Video Stabilization, которая позволила снимать сверхплавные, почти без дрожания кадры. За прошедшие годы Google внесла мало улучшений, позволив конкурентам догнать её. Серия Pixel 9 предлагает впечатляющую стабилизацию видео, но iPhone имеет преимущество в устранении нежелательных последствий тряски.

Google собралась улучшить стабилизацию видео в Pixel 10. Издание Android Headlines утверждает, что будущие телефоны Pixel будут оснащены усовершенствованной системой стабилизации изображения, которая может обеспечить почти такую же плавность, как у подвеса.

Google может продвигать эту функцию как режим экшен-камеры, как в iPhone и некоторых Android-флагманах. В этом режиме телефон объединяет кадры с основного и сверхширокого сенсоров для записи видео со стабилизацией, подобной подвесу. Улучшенная стабилизация видео якобы будет доступна во всём семействе Pixel 10, включая базовую модель и складной Fold.

Анонс Pixel 10 ожидается в середине августа.